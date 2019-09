Mondiali di ciclismo | splendida rimonta e medaglia d’oro per Antonio Tiberi

Mondiali ciclismo 2019 - Antonio Tiberi vince la medaglia d’oro nella crono juniores : Antonio Tiberi ha vinto la cronometro dei Mondiali di Ciclismo juniores in modo fenomenale. Il 18enne azzurro dopo qualche metro dalla partenza ha dovuto cambiare la bicicletta per la rottura del pedale, ha perso 36 secondi, ma nonostante ciò ha volato e ha conquistato la medaglia d'oro, la prima per l'Italia nel Mondiale 2019.Continua a leggere

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa - Italia seconda con l’oro di Tiberi! : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Mondiali ciclismo 2019 – Antonio Tiberi - dalla sfiga all’impresa : rompe il pedale alla partenza - poi firma il miglor tempo [VIDEO] : Antonio Tiberi compie un’impresa nella cronometro juniores maschile dei Mondiali di Ciclismo 2019: il ciclista italiano rompe il pedale alla partenza, perde tempo prezioso, ma recupera e chiude temporaneamente primo La cronometro juniores maschile dei Mondiali di Ciclismo 2019 regala subito una piccola-grande gioia al Ciclismo italiano. Antonio Tiberi firma una vera e propria impresa, trasformando un brutto tiro della sfortuna in una ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : attenzione alla Danimarca. Asgreen - Fuglsang e Cort Nielsen - diversi corridori adatti al percorso dello Yorkshire : Ai Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna) bisognerà prestare grande attenzione alla Danimarca, che si presenterà al via della prova in linea Elite maschile con una formazione forte e in grado di lottare con i migliori in diversi scenari tattici. L’ultima volta che un corridore danese salì sul podio iridato fu nel 2010, quando Matti Breschel conquistò la medaglia d’argento, e quest’anno c’è la possibilità di tornarci. Sulla ...

15.47 Al primo intermedio Tiberi paga così già 35″ di ritardo. 15.46 Il video di quanto accaduto a Tiberi in partenza. Ma che sfortuna è?! Antonio Tiberi rompe il pedale subito dopo la partenza ed è costretto a cambiare bicicletta…#Yorkshire2019 #EurosportCiclismo pic.twitter.com/iU9eguLKYe — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 23, 2019

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutto il montepremi - quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre irrisorie - vale di più una tappa al Giro : Il montepremi dei Mondiali 2019 di Ciclismo è di 240mila euro, una cifra complessivamente molto bassa per la rassegna iridata che si disputa nello Yorkshire dal 22 al 29 settembre. La UCI non ha aperto più di tanto la borsa per l’appuntamento più importante dell’anno e tra l’altro la distribuzione dei riconoscimenti economici è davvero molto sbilanciata: ben due terzi (cioè circa 167mila euro) erano infatti distributi nella ...

Mondiali di ciclismo - la russa Gareeva sbaglia strada ma vince l’oro nella crono juniores : Dopo l’inedita staffetta mista che ha inaugurato ieri la rassegna, oggi i Mondiali di ciclismo hanno aperto la tre giorni dedicata alle cronometro individuali. Le prime a scendere in strada sono state le ragazze della categoria juniores, che si sono trovate ad affrontare un tracciato reso molto impegnativo e insidioso dalla pioggia caduta nelle ore precedenti alla partenza. La corsa ha regalato diversi brividi e un finale incredibile, con la ...

Mondiali ciclismo 2019 – Gareeva d’oro nella prova cronometro junior : l’azzurra Alessio ai piedi del podio : La russa Gareeva si aggiudica la cronometro junior femminile dei Mondiali di ciclismo 2019: l’azzurra Camilla Alessio quarta E’ andata in scena oggi la prova di cronometro junior femminile dei Mondiali di ciclismo 2019. Ad aggiudicarsi il titolo iridato, nello Yorkshire, è stata la 18enne russa Aigul Gareeva. La ciclista ha trionfato dopo aver percorso i 13,7 km del circuito di Harrogate col tempo di 22”16, lasciandosi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : quale sarà la formazione dell’Italia? Cassani deve scegliere la seconda riserva : Mancano sei giorni alla prova in linea elite maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo e il CT Davide Cassani deve ancora svelare quale sarà la formazione dell’Italia per la rassegna iridata, la corsa andrà in scena domenica 29 settembre nello Yorkshire e bisogna ancora definire quali saranno gli otto uomini che vestiranno la casacca azzzurra. La prima riserva è stata svelata ieri al termine del Trofeo Matteotti e si tratta di Kristian ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Aigul Gareeva si prende l’oro nella cronometro juniores femminile - beffa per Camilla Alessio : Seconda medaglia di legno in due giorni per la Nazionale italiana ai Mondiali di Ciclismo dello Yorkshire. nella prima prova individuale, quella dedicata alla cronometro juniores femminile, a trionfare è la russa Aigul Gareeva al termine di una gara ricca di emozioni, con la medaglia d’oro che ha addirittura sbagliato strada sul finale rischiando di gettare al vento una performance strepitosa. L’azzurra Camilla Alessio, medagliata lo ...

Mondiali di ciclismo 2019 – Ufficializzati i sei azzurri per la prova in linea U23 - domani la partenza per l’Inghilterra : Dopo aver indicato una rosa più ampia di atleti, il ct Amadori ha reso nota la lista dei sei azzurri che parteciperanno alla prova in linea U23 ai Mondiali di ciclismo Il Commissario Tecnico Marino Amadori, dopo aver indicato precedentemente una rosa di atleti, a conclusione delle gare di osservazione ufficializza i sei titolari per la prova in linea di venerdì 27.09 sulla distanza di 186.9 km (3 giri finali a Harrogate) da Doncaster a ...