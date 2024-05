Stormy Daniels - confessione hot nel processo contro Trump | Lo sculacciav - abbiamo fatto sesso nella posizione del missionar -o, è stato breve

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La pornostarera la testimone più attesa delDonalded è stata sentitagiornata di martedì 7 maggio 2024 in Aula. Per oltre due ore la donna, all'anagrafe Stephanie Clifford, ha riportato dettagli piccanti relativi ad una notte diche avrebbe passato

(Adnkronos) – "Ho detto a poche persone che avevo fatto sesso perché mi vergogna vo di non averlo fermato". Stormy Daniels , la pornostar a cui Donald Trump avrebbe versato soldi in cambio di silenzio sulla relazione extraconiugale, si presenta in ...

Un racconto dettagliato, quello fatto da Stormy Daniels al processo che vede imputato Donald Trump per i pagamenti in nero alla pornostar . In aula , la donna ha confermato di aver fatto sesso con l’ex presidente Usa in una camera d’albergo dopo una ...

Articolo pubblicato mercoledì 08 Maggio 2024, 09:31 Durante l’udienza del processo a Donald Trump, che si è svolta ieri a New York, l’ex pornostar Stormy Daniels è stata chiamata a testimoniare come testimone chiave da parte dell’accusa. ...

Stormy contro Trump. "Mi pagò per tacere" - stormy contro Trump. "Mi pagò per tacere" - La pornostar stormy daniels era la testimone più attesa del processo a Donald Trump e non ha deluso le aspettative, raccontando in aula per oltre due ore i particolari… Leggi ...

I fatti dell'8 Maggio: l'arresto di Toti, Mentana contro La7, assedio a Gaza - I fatti dell'8 Maggio: l'arresto di Toti, Mentana contro La7, assedio a Gaza - E' l'8 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Il governatore ...

Terremoto Toti, la domanda chiave sulla strage di Casteldaccia e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Terremoto Toti, la domanda chiave sulla strage di Casteldaccia e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 8 maggio 2024. NON DOVEVANO SCENDERE. La terrificante strage sul lavoro a Casteldaccia (5 ...