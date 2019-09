Maltempo Campania | disagi per gli utenti della Circumvesuviana

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Fortia causa delsulla: l’Eav, l’Ente Autonomo Volturno che gestisce le linee che collegano Napoli a diverse cittàprovincia, rende noto che, “causa problemi tecnici, la tratta Scisciano-Nola è momentaneamente sospesa, per cui i treni in partenza da Napoli terminano la corsa a Scisciano, mentre quelli in partenza da Baiano terminano la corsa a Nola“. Anche “la tratta Cercola-Sant’Anastasia è momentaneamente sospesa, i treni in partenza da Napoli terminano la corsa a Cercola, mentre quelli in partenza da Sarno per Cercola terminano la corsa a Sant’Anastasia“. “Le stazioni di Vesuvio De Meis (linea San Giorgio-Centro Direzionale) e San Giorgio Cavalli di Bronzo sono momentaneamente interdette al servizio viaggiatori“. L'articoloper gli...

emergenzavvf : #Avellino #22settembre, ritrovato sul Monte Accellica senza vita il ragazzo di Eboli scomparso due giorni fa. Compl… - Testament73 : Maltempo:Napoli, allagamento, stop treni - Campania - - moniemme24 : RT @emergenzavvf: #Avellino #22settembre, ritrovato sul Monte Accellica senza vita il ragazzo di Eboli scomparso due giorni fa. Complessa p… -