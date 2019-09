La circolare del ministro dell' Istruzione | Le assenze per lo sciopero per il clima

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Lescolastiche dovute allopersono giustificate, perché c’è in gioco il bene più essenziale: imparare a prendersi cura del mondo. È quanto stabilito dalLorenzo Fioramonti, che ha reso nota la sua decisione con un post su Facebook.“In accordo con quanto richiesto da molte parti sociali e realtà associative impegnate nelle tematiche ambientali”, si legge sul social ho dato mandato di redigere unache invitasse le scuole, pur nella loro autonomia, a considerare giustificate ledegli studenti occorse per la mobilitazione mondiale contro il cambiamentotico”. “In questa settimana dal 20 al 27 settembre, infatti, ragazzi e ragazze di ogni Paese stanno scendendo in piazza per rivendicare un’attenzione imprescindibile al loro futuro, che ...

