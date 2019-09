Kosovaro pesta a sangue la moglie | denunciato

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Emanuele Canepa L'aggressore è stato allontanato dalla convivente con divieto di avvicinamento, mentre la donna è stata spostata per sicurezza in una struttura protetta Trauma cranio-facciale, contusioni multiple al tronco, al rachide cervicale e dorsale e all’emicostato destro: questa la prognosi della donna violentemente aggredita dal maritonella giornata di ieri a Firenze. Siamo nel quartiere Campo di Marte, zona bene del capoluogo fiorentino. Qui, la sera scorsa, sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile per un caso di violenza domestica. La vittima dell'aggressione aveva fatto ricorso all'aiuto dei militari per sottrarsi alle violenze del coniuge, un 45enne. L'uomo, infatti, per futili motivi avrebbe dapprima minacciato e poi aggredito con estrema ferocia l'inerme. Constatando la condizione della donna, che fino a quel momento non ...