Il comune di Valle Castellana vuole annettersi alla Marche | la Cassazione da l' ok al

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 23 settembre 2019) Teramo - C'è il via libera della Corte dial referendum promosso daldi(Teramo) per l'annessione allee in particolareprovincia di Ascoli Piceno. L'annuncio è stato dato nel corso i una conferenza stampa ad Ascoli dall'avvocato Achille Buonfigli (presidente del "CUP" e consulente giuridico del "Comitato per l'adesione deldiRegione"). Ai cittadini verrà chiesto: "Volete che il territorio deldisia separato dRegione Abruzzo, per entrare a far parte integrante della Regione?". Essendo di rango costituzionale, il referendum dovrà ottenere il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Da anni i residenti lamentano lo stato di abbandono dale dprovincia di Teramo distante ...

LarioLakeComo : Il Rifugio Prabello è collocato in zona di confine tra Italia e Svizzera, tra Valle Intelvi e la valle di Muggio, a… - LabValsusa : Due giovani emergenti, Brkncck e Gabriele Scapola, in mostra tra pittura e fotografia a Sant'Ambrogio nell’ambito d… - ilperiodo : Il Castello Doria è un'antica fortificazione del comune Ligure di Dolceacqua, nella valle del Nervia, in provincia… -