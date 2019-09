Fonte : agi

(Di domenica 22 settembre 2019) Migranti: emergenza o fenomeno gestibile? Quali politiche l'Unione europea può mettere in campo per governare questo fenomeno che sta catalizzando la politica di tutti gli Stati europei? La revisione deldiè oggi più che mai necessaria per affrontare le migrazioni in maniera organica e solidale tra Stati. La cooperazione allo sviluppo internazionale come può contribuire ad affrontare il problema e quali politiche attive per l'Africa si possono adottare per affermare il diritto a non emigrare. Un “Piano Marshall” per l'Africa può diventare concretezza o rimanere una mera enunciazione? Di questo, e di molto altro, abbiamo parlato con Paola Crestani, presidente di LINK 2007, che a marzo 2019, ha ereditato la responsabilità e l'impegno di Paolo Dieci nel coordinamento della rete di Ong LINK 2007, dopo l'incidente aereo in Etiopia in cui ha perso la vita. Link 2007 è nata ...

Joker__Reloaded : Se i cittadini potessero votare a breve le ONG lo prenderebbero nel culo. - Agenzia_Italia : Se le ong potessero riformare il Trattato di Dublino lo riformerebbero così #migranti - Paololotti08 : @Ilapetruzz @stefaniatalpo @1Poster1 Salvini,tenendoli fuori dai porti ha avuto il risultato che le Ong non potesse… -