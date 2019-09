Domenica In | Gina Lollobrigrida | Io e la mia violenza sessuale | una sofferenza

Fonte : blogo

(Di domenica 22 settembre 2019) Una lunga intervista quella rilasciata daLollobrigida a Mara Venier, questo pomeriggio aIn. Un'intervista fortemente voluta dalla stessaper poter finalmente raccontare la verità su ciò che le sta accadendo in questi ultimi anni, ossia del suo "vero amico", come lo definisce lei, Andrea Piazzolla, il suo giovane collaboratore del quale tanto si era già parlato in passato poiché la famiglia di, i figli e i nipoti in particolar modo, pensavano che lui la plagiasse.Ciò che tuttavia colpisce è l'iniziale racconto diLollobrigida a Mara, che per prima cosa ritorna su quello che è stato uno dei momenti più difficili e dolorosi della sua gioventù; una: "Io non ero innamorata di mio marito. L'ho sposato perché avevo avuto un'esperienza molto negativa e me la sono portata dietro. Volevo una vita normale, così anche se non era un grande amore ho ...

morena_faenza : RT @RaiUno: ORA in onda l'appuntamento della domenica con Mara Venier e #DomenicaIn! ??OSPITI DI OGGI?? ?? @Renzo_Arbore ?? Riccardo Coccia… - _NicoloC_ : RT @RaiUno: ORA in onda l'appuntamento della domenica con Mara Venier e #DomenicaIn! ??OSPITI DI OGGI?? ?? @Renzo_Arbore ?? Riccardo Coccia… - RaiUno : ORA in onda l'appuntamento della domenica con Mara Venier e #DomenicaIn! ??OSPITI DI OGGI?? ?? @Renzo_Arbore ?? Ric… -