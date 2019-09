Savona | pugni al controllore | fermato senegalese senza biglietto

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Federico Garau Le ferite dell'ispettore Tpl sono state giudicate guaribili in sette giorni. Inutile il tentativo di fuga dello straniero, che è stato inseguito dai due operatori, in contatto telefonico diretto con la questura diAncora un episodio di violenza a bordo di un autobus da parte di uno straniero, l'episodio è accaduto ieri mattina a. Il responsabile è undi 27 anni richiedente asilo politico, tale Omar Jadama, che si trovava a bordo di un mezzo pubblico della linea 5. Quando questo si èall'altezza di via Mameli, a bordo sono saliti due operatori della Tpl, incaricati di verificare che i passeggeri fossero in possesso di regolare titolo di viaggio. Quando è arrivato il turno dell'africano, sprovvisto di, la situazione è immediatamente precipitata. Dopo essere stato scoperto, infatti, il 27enne non ci ha ...

sciantokescia : RT @agostinomela: Il mistero è perché si metta a tirar pugni, visto che comunque per la mancanza di biglietto gli fanno un baffo. https://t… - agostinomela : Il mistero è perché si metta a tirar pugni, visto che comunque per la mancanza di biglietto gli fanno un baffo. -