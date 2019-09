MotoGp – Il passo di Marquez non spaventa Vinales | Maverick sincero | “io ci proverò!

Maverick Viñales MotoGp - GP Aragon 2019 : “Sul passo mi sento abbastanza bene soprattutto con la soft - ma c’è da migliorare” : Il venerdì di Aragon si può considerare positivo per la Yamaha e per Maverick Viñales, autore del miglior tempo nella seconda sessione di prove libere e secondo nella classifica combinata alle spalle di Marc Marquez. Il vero problema per Viñales è il distacco accumulato nei confronti di Marquez, il quale ha rifilato addirittura 1″1 al pilota della Yamaha nella combinata grazie ad un time-attack strepitoso completato nelle FP1. Il campione ...

MotoGp - Valentino Rossi sorride dopo il warm up di Misano : “il passo è buono - ma in tanti vanno forte” : Il pilota della Yamaha ha parlato prima della gara di Moto3 di Misano, commentando l’esito del warm up Piccolo sorriso per Valentino Rossi dopo il warm up del Gran Premio di Misano, chiuso al decimo posto grazie ad un piccolo acuto nel finale, che gli ha permesso di mettersi alle spalle Miller e Pirro. Buone sensazioni per il Dottore, intervistato ai microfoni di Sky Sport MotoGp prima della gara di Moto3: “il warm up è andato ...

MotoGp – Marquez - frecciatina a Valentino Rossi : “sorpasso strano - che intenzioni aveva? Non sono nervoso - lotto per il campionato” : Marc Marquez non risparmia una velenosa frecciatina a Valentino Rossi nel post qualifiche di Misano: i due si sfiorano nel finale del Q2 e sale la tensione Finale ad alta tensione quello del Q2 delle qualifiche del Gp di San Marino. Nell’ultimo giro utile per migliorare le proprie posizioni, Marc Marquez e Valentino Rossi hanno incrociato le loro traiettorie, quasi sfiorandosi e fra i due è scappato anche qualche gesto plateale. Nel ...

VIDEO Danilo Petrucci - MotoGp : “Siamo più in difficoltà del solito - non abbiamo il passo dei primi” : Il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 è cominciato in salita per la Ducati e per Danilo Petrucci, relegato in nona posizione al termine della prima giornata di prove libere. Il ternano è stato il migliore dei piloti Ducati nella classifica combinata ma il distacco accumulato rispetto alle posizioni di vertice è davvero molto ampio. Di seguito il VIDEO dell’intervista rilasciata da Danilo Petrucci ai ...

VIDEO MotoGp - GP Gran Bretagna : Rins-Marquez - ultimo giro da brividi. Che duello per la vittoria - sorpasso all’ultima curva : ultimo giro al fulmicotone tra Alex Rins e Marc Marquez in occasione del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa a Silverstone. duello senza quartiere tra i due spagnoli, il centauro della Suzuki è riuscito a spuntarla per appena 13 millesimi nei confronti dell’alfiere della Honda conquistando così il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto ad Austin. Di seguito il VIDEO dell’ultimo giro tra Alex ...

MotoGp - Marquez pizzicato sul sorpasso all’ultima curva di Rins : la risposta dello spagnolo è velenosissima : Il pilota spagnolo ha risposto in maniera piccata alla domanda sui due sorpassi ricevuti all’ultima curva in Austria e Inghilterra Aumenta di venti punti il vantaggio di Marc Marquez su Andrea Dovizioso nella classifica piloti, lo spagnolo chiude al secondo posto il Gran Premio di Silverstone e sfrutta (quasi) al massimo la caduta del rivale, salendo a +78 punti. AFP/LaPresse Una piccola consolazione dopo la beffa subita ...

VIDEO MotoGp - Alex Rins : sorpasso cosmico all’ultima curva su Marquez! Vince il GP Gran Bretagna in volata : Alex Rins ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019 grazie a un superlativo sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva del circuito di Silverstone. Il centauro della Suzuki è uscito benissimo e ha aperto il gas riuscendo a beffare l’alfiere della Honda per appena 13 millesimi, perdendo così negli ultimi metri come era già successo due settimane fa in Austria per opera di Andrea Dovizioso. Alex Rins ha raccolto la seconda vittoria ...

MotoGp – Dovizioso guarda il bicchiere mezzo pieno tra analisi e pronostici : “le Yamaha sono andate forte - ma il loro passo è strano” : L’analisi di Dovizioso dopo il settimo posto nelle qualifiche di Silverstone: le parole del forlivese della Ducati Marc Marquez ha conquistato una nuova pole position oggi sul circuito di Silverstone, lasciandosi alle spalle Valentino Rossi e Jack Miller. Settimo posto invece per Andrea Dovizioso, che domani partirà dalla terza fila al Gp della Gran Bretagna. Alessandro La Rocca /LaPresse Partito dalla Q1, il forlivese della Ducati ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Contento del secondo posto - qualifica fondamentale. Ho un buon passo e domani…” : Valentino Rossi ha conquistato un’eccellente seconda posizione nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, il Dottore potrà partire in prima fila in occasione della gara di domani e ha tutte le carte in regola per puntare a un piazzamento sul podio. L’alfiere della Yamaha si è reso protagonista di un ottimo turno e ha fatto la differenza a Silverstone riuscendo così a guadagnare una posizione importante sulla griglia di partenza ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Prima giornata molto positiva - sono veloce anche sul passo” : Si è aperto positivamente il fine settimana di Silverstone per Valentino Rossi, autore del quarto miglior tempo del venerdì per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. Il nativo di Tavullia è stato abbastanza veloce sia in mattinata che nel pomeriggio, confermando i progressi della Yamaha dopo la buona prestazione offerta sull’ostica pista di Spielberg in Austria. Il “Dottore” ha ottenuto un incoraggiante quarto posto nella ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2. Marquez detta il passo - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Dovizioso esce dai box con hard-media, Valentino Rossi rimane sempre insieme al compagno di marca Vinales. 15.32 Bravo Petrucci che risale in sesta posizione a 0.948 da Marquez subito dietro a Vinales. 15.31 Petrucci utilizza hard-media per provare a risalire dall’undicesima posizione: al momento sarebber fuori dal Q2 come Valentino Rossi. 15.30 Riprendono la via del circuito anche ...

MotoGp – Joan Mir dimesso dall’ospedale : il pilota Suzuki procede a passo spedito nel suo percorso di guarigione : Joan Mir finalmente dimesso dall’ospedale di Barcellona: il pilota Suzuki proseguirà a casa le cure per il recupero dalla contusione polmonare rimediata a Brno Joan Mir prosegue il suo cammino sulla via della guarigione dall’infortunio rimediato a causa di una caduta durante i test di Brno. Il pilota spagnolo, curato inzialmente al centro medico del circuito, è stato trasferito prima all’Ospedale Universitario Bohonice, nel quale è ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : DOVIZIOSO EPICO!!! Sorpasso clamoroso a Marquez all’ultima curva! Rossi : “Dovizioso è un campione” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO E CLASSIFICA LA CRONACA DELLA GARA VIDEO IL Sorpasso DI DOVIZIOSO ALL’ULTIMA CURVA SU Marquez VIDEO HIGHLIGHTS GP Austria VIDEO DUELLO Marquez-DOVIZIOSO, ULTIMO GIRO DA BRIVIDI VIDEO DUELLO Marquez-DOVIZIOSO, ULTIMO GIRO DA BRIVIDI ANDREA DOVIZIOSO: “UNA VITTORIA STUPENDA, LA DEDICO A LUCA” VALENTINO Rossi: “POTEVO LOTTARE PER IL PODIO, SIAMO SULLA ...

VIDEO MotoGp - GP Austria 2019 : highlights e sintesi. Dovizioso vince - sorpasso cosmico su Marquez! Valentino Rossi rimonta : A Spielberg è andato in scena un pirotecnico GP d’Austria 2019, la tappa del Mondiale MotoGP corsa oggi pomeriggio è stata davvero spettacolare. Andrea Dovizioso ha vinto grazie a un sorpasso stellare all’ultima curva su Marc Marquez, una manovra davvero da urlo messa in atto dal centauro della Ducati che ha sorpreso il Campione del Mondo guadagnandosi un successo davvero di lusso. Valentino Rossi ha concluso al quarto posto grazie a ...