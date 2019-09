Laver Cup – Il secondo giorno si apre nel segno del Team World | Isner piega Zverev al

Laver Cup – Europa super! Federer e Zverev chiudono in bellezza! Battuti nel doppio Shapovalov e Sock : Federer e Zverev trionfano nel doppio nell’ultimo match del venerdì di Laver Cup: Shapovalov e Sock Battuti in due set Sorride la squadra che rappresenta l’Europa alla Laver Cup. Federer e Zverev regalano un doppio vantaggio alla formazione del nostro continente nella prestigiosa competizione. Il tennista svizzero ed il collega tedesco hanno sconfitto questa sera nella sfida di doppio la coppia formata da Shapovalov e Sock: il ...

40-15 Doppio match point per l'Europa con la chiusura a rete del tedesco. 30-15 Bravo Federer a difendersi dagli attacchi di Shapovalov su cui poteva entrare Zverev. 15-0 Buono schiaffo di diritto di Federer. 6-5 break EUROPA! Federer, al prossimo game potrà chiudere il match. 40-AD Sock non trattiene la bordata di rovescio di Federer. 40-40 altro errore di diritto di Shapovalov. 40-40

40-30 CHE ROVESCIO DI FEDERER! Sock può solo lasciarlo passare. 40-15 Sock, colpisce male, ma tirando forte trova il punto. 15-15 Buona prima di Shapovalov. 5-5 Chance sprecata del Resto del Mondo che rischia di pagare i 6 set point non sfruttati: Zverev e Federer si salvano con l'esperienza. AD-40 Questa volta non sbaglia Federer. 40-40 Doppio fallo del tedesco. AD-40 Ottima prima di

15-40 Buona prima che annulla il primo set point. 0-40 Doppio fallo del tedesco: inguardabile quest'oggi. 0-30 Zverev prova a passare il canadese di rovescio: palla fuori. 0-15 NUMERO DI Shapovalov! DIRITTO CHE PERFORA FEDERER. 4-5 Ace di Sock. 40-15 Ancora una volée inguardabile di Zverev: pessima prova quest'oggi del tedesco. 15-0 Buona volée di diritto del classe '99. 4-4

3-2 Ace di seconda in kick di Sock. 40-40 Altro errore di Sock; troppo discontinuo l'americano. 40-15 Grande volée bassa del canadese, sulla quale arriva Federer ma Shapovalov chiude con lo smash. 30-15 Bravissimo in smash Shapovalov. 0-15 Doppio fallo di Sock. 3-1 Si salva ancora l'Europa ma alla lunga, potrebbe costar caro al team di Mc Enroe. AD-40 Diritto di Shapovalov lungo:

15-40 Federer e Zverev non si intendono di volée di diritto e lo svizzero sbaglia. 15-30 Grande smash indietreggiando di Federer sul recupero di Shapovalov. 0-30 Shapovalov attacca la rete di diritto! Zverev in netto ritardo. 2-1 Nessun problema per il Resto del Mondo. 40-15 Gran seconda che segue la curva del canadese. 30-15 Sock aggredisce la rete e il lob di Zverev esce di molto. 0-15

DIRETTA Laver Cup 2019/ Tsitsipas Fritz - 2-1 - streaming video tv : 2-1 Europa! : DIRETTA LAVER Cup 2019 streaming video e tv: vittoria per Tsitsipas su Fritz a Ginevra in tre set, Europa ora avanti 2-1 sul Resto del Mondo.

40-40 Zverev lascia il rovescio di Sock: sembrava fuori ed invece, quarto set point annullato. AD-40 Grande prima di Zverev. 40-40 Dopo un gran recupero sottorete d'istinto, Federer conclude malamente di rovescio. 40-30 Doppio fallo per Zverev. 40-0 Bravissimo ancora il canadese che però non può nulla sulla stop-volley di Federer. 15-0 Grandissima difesa di Shapovalov che alza tre lob

40-0 Zverev chiude con la volée di rovescio. 30-0 Chiusura a rete di Zverev: Shapovalov prova il salvataggio buttandosi in terra. 4-2 Sock non ha problemi in risposta: ottimo turno in battuta. 40-30 Scappa via il diritto di Shapovalov. 40-15 Rovescio banale sbagliato da metà campo da parte di Federer. 30-0 Servizio e volée per Sock. 4-1 Shapovalov non tiene lo scambio: primo set facile per

1-1 Due numeri di Shapovalov sottorete che non permettono il recupero a Zverev. 40-15 Buona seconda di Sock e chiusura a rete del canadese. 15-15 Grandissimo rovescio diagonale di Zverev: Sock non riesce a spostarsi in tempo. 15-0 Ottimo riflesso di Shapovalov che chiude in smash. 1-0 Zverev non ha problemi a mantenere il servizio. 40-15 Ottima prima del tedesco. 30-15 Missile in diagonale di

Laver Cup – Tsitsipas riporta l’Europa in vantaggio : Fritz ko in 3 set : Tsitsipas trionfa contro Fritz: il greco riporta in vantaggio l’Europa Prosegue lo spettacolo della Laver Cup: in attesa di scoprire chi avrà la meglio nel doppio di questa sera, ci ha pensato Tsitsipas a riportare in vantaggio l’Europa. Il tennista greco ha trionfato contro lo statunitense Fritz, aggiudicandosi la vittoria solo al terzo set. Tsitsipas ha vinto contro Fritz dopo un’ora e 13 minuti di gioco col punteggio ...

15-0 Federer aggredisce subito la rete. 0-0 Si parte! Batte Zverev! INIZIO PRIMO SET 20.51 Si promette grande spettacolo per l'ultimo match della prima giornata. 20.49 Prosegue il riscaldamento dei protagonisti in campo. 20.47 Denis Shapovalov invece è reduce da una stagione altalenante ma in cui ha raggiunto per la prima volta la top 20, una semifinale 1000 a Miami e la finale di doppio

Tennis - Laver Cup 2019 : Tsitsipas riporta in vantaggio l’Europa. Il greco si impone al super tie-break contro Fritz : Terzo incontro odierno della prima giornata della Laver Cup 2019 di Tennis, torneo a squadre facente parte il calendario ATP che mette a confronto la compagine dell’Europa e quella del Resto del Mondo. Sull’hard del Palexpo di Ginevra (Svizzera) si sono confrontati nel primo incontro della sessione serale il n.7 del mondo Stefanos Tsitsipas e il n.30 ATP Taylor Fritz. Il greco si è imposto contro l’americano 6-2 1-6 10-7, ...

20.30 Stefanos Tsitsipas batte Taylor Fritz per 6-2 1-6 10-7 al termine di un match piuttosto altalenante: il greco domina il primo parziale, poi soffre il rientro dell'americano che non lascia respirare l'ellenico fino alla vittoria al super tie-break al primo tentativo. L'Europa torna in vantaggio per 2-1 nonostante la commovente prestazione del #30 al mondo: ora in campo,