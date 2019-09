Salute | prende antidolorifico per mal di denti | sangue diventa blu

La cantante Emma Marrone prenderà una pausa dal lavoro per curare un problema di Salute : La cantante Emma Marrone ha detto che dal prossimo lunedì si prenderà una pausa dal lavoro per occuparsi di un problema di salute, che non ha meglio specificato. Tra le altre cose non parteciperà al concerto di Radio Italia organizzato

Lo stilista Virigil Abloh si prende qualche mese di pausa per ragioni di Salute : Lo stilista Virgil Abloh, fondatore del marchio di moda Off-White e direttore artistico della moda maschile di Louis Vuitton, ha detto che si prenderà qualche mese di pausa dal lavoro per motivi di salute e che non sarà presente alle