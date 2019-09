Hyundai Kona Electric | mobilità sostenibile per tutti

Hyundai Kona - Al volante della Hybrid 1.6 da 141 CV : Mancava solo lei. Dopo benzina, diesel ed elettrica, la Hyundai Kona arriva in versione ibrida. Nessuna soluzione mild Hybrid , ma una vera e propria dotazione tecnica con labbinamento tra motore termico ed elettrico, gestito da un cambio a doppia frizione a sette rapporti, in grado di assicurare in determinate condizioni una trazione esclusivamente elettrica. La motorizzazione full Hybrid aggiunge a Kona il nuovo sistema di connettività ...

Millennials On The Road - Gli allievi del Master in Marketing Auto guidano la Hyundai Kona - VIDEO : Il parco Auto del Master in Marketing Automotive che si è appena concluso al'Accademia Editoriale Domus è particolarmente ricco di sport utility: oggi vi proponiamo la Hyundai Kona che monta il turbodiesel 1.6 da 115 CV ed è di un fiammante colore rosso, ripreso anche nei dettagli degli interni, comprese le cinture di sicurezza. A Kevin e a Gianmarco, i due studenti che si sono cimentati con il test della vettura, questo dettaglio ...