Previsioni Meteo | correnti fredde e piogge verso il Centro Sud | pesante maltempo tra

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) I fronti instabili di matrice settentrionale, che hanno fatto ingresso ieri nel bacino del Mediterraneo e che hanno portato diffusoal Nord e in parte al, sono in evoluzione, quest’oggi,le regioni-meridionali. Dal Regno Unito eEuropa, infatti, avanza l’alta pressione che man mano spinge lescandinavelatitudini più meridionali. Il tempo andrà via via migliorando al Nord, salvo ultimi rovesci o anche temporali mattutini soprattutto sulle pianure-orientali e qualche rovescio pomeridiano su Ovest Piemonte e rilievi. Nubi e, invece, in intensificazione sulle regioni-meridionali, anche con fasi di, specie su alcune aree del medio-basso Adriatico. Ma vediamo il dettaglio per oggi. Situazione ed evoluzione Mattino: ancora molte nubi al Nord, meno su Alpi e Prealpi-orientali e ...

