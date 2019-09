Highlights PSG-Real Madrid 3-0 | video | gol e sintesi La grande notte di Angel Di Maria

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) LadiDi. L’argentino si traveste nel peggiore degli ex e fa crollare il. Un PSG perfetto, domina gli spagnoli per 3-0 e comincia nel migliore dei modi il suo cammino europeo. Superba prestazione di Di, autore di una doppietta, con il tris arrivato nel finale grazie a Meunier. Qui di seguito glidella super sfida del Parco dei Principi.PSG-Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

lakers4ever777 : PSG 3, Real Madrid 0: Angel Di Maria scores twice in UCL (VIDEO) | - yawjek : RT @AB3NSU0: #ChampionsLeague highlights tonight PSG 3- 0 Real madrid PSG 3- 0 Real madrid PSG 3- 0 Real madrid PSG 3- 0 Real madrid PSG… - streetspoetry : mi sono vista gli highlights di psg - real e non c'ho capito un cazzo per i primi quaranta secondi perché il psg av… -