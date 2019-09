Whirlpool | i lavoratori bloccano l’autostrada | «No alla cessione» De Luca | fare di tutto

I lavoratori della Whirlpool bloccano l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno all’altezza del casello dell’A3 : I lavoratori della Whirlpool hanno bloccato l’autostrada Napoli-Pompei-Salerno all’altezza del casello dell’A3. I manifestanti si sono messi al centro dell’arteria e stanno tenendo un sit-in.”È chiaro che la Whirlpool prova a esasperare i sindacati e i lavoratori napoletani e a minarne la resistenza, ma abbiamo coesione e volontà per non perdere questo importante insediamento produttivo”. A dirlo ...

Whirlpool - lavoratori bloccano la A3 : 13.30 I lavoratori della Whirlpool hanno bloccato l'autostrada Napoli-PompeiSalerno all'altezza del casello della A3. I manifestanti si sono messi al centro dell'arteria e stanno tenendo un sit-in. "E'chiaro che la Whirlpool prova a esasperare i sindacati e i lavoratori napoletani e a minarne la resistenza,ma abbiamo coesione e volontà per non perdere questo importante insediamento produttivo". Così il segretario generale Uil Campania, ...

**Whirlpool : Furlan - ’azienda irresponsabile - lavoratori non sono merce’** : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “è irresponsabile “ªil comportamento di Whirlpool. I lavoratori non sono una merce. Bisogna avere più rispetto per le loro famiglie e per la città di Napoli. Il Governo deve fare ogni sforzo per riprendere la trattativa, trovare una soluzione per salvaguardare questo patrimonio industriale e tutti i posti di lavoro”. Lo scrive su twitter la Segretaria geneale della Cisl, Annamaria Furlan ...

Whirlpool vende lo stabilimento di Napoli : lavoratori (e governo) infuriati : L'ad Luigi La Morgia ha annunciato che l'azienda avvierà la cessione del ramo d'azienda per la sede di Napoli. E' Prs -...

Whirlpool avvia la cessione a Prs. I lavoratori di Napoli protestano davanti al Mise : La Whirlpool annuncia l’avvio della cessione dello stabilimento di Napoli, e la preoccupazione dei lavoratori cresce. Nonostante le rassicurazioni dell’azienda. Il tavolo al Mise, in programma per oggi pomeriggio, è finito ma è in corso una riunione ristretta tra capo di gabinetto del ministero, Giorgio Sorial, ha convocato i rappresentanti sindacali in una riunione ristretta. L’azienda ha comunicato che ...

Whirlpool - l’ad al ministero : “Avvio cessione stabilimento di Napoli a Prs”. La Fiom-Cgil : “Zero rispetto dei lavoratori” : Whirlpool ha comunicato al ministero dello Sviluppo Economico e ai sindacati che mercoledì avvierà la cessione dello stabilimento di Napoli a Prs-Passive Refrigeration Solutions SA. “L’unica soluzione è un nuovo partner”, ha detto l’ad Luigi La Morgia durante l’incontro al Mise. L’annuncio ha indotto i lavoratori, riuniti in presidio un impianto molisano della multinazionale degli elettrodomestici, a chiedere ...

Crisi di governo - dalla Whirlpool all'ex Ilva : 31mila lavoratori appesi a un filo : Il governo aveva approvato un decreto per garantire la continuità produttiva in alcune fabbriche ma il provvedimento non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

De Magistris - Ferragosto coi lavoratori della Whirlpool : «Sempre al loro fianco» : ?Oggi abbiamo scelto di trascorrere il Ferragosto con i lavoratori e le lavoratrici di Whirlpool. Una scelta che abbiamo voluto fare insieme a loro, siamo stati insieme in tutte le occasioni...

Whirlpool/ Il compromesso ancora possibile per salvare i lavoratori : Non è ancora chiaro cosa accadrà ai lavoratori della WHIRLPOOL di Napoli, specialmente nel medio periodo più che nel breve