LIVE Dinamo Zagabria-Atalanta calcio | Champions League in DIRETTA | la Dea vuole stupire

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) CLICCA QUI PER LADI ATLETICO MADRID-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LADI PSG-REAL MADRID DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.28 I Bad Blue Boys sono campioni in carica ed attualmente secondi: si affideranno alle giocati di Olmo e Nikola Moro, nuovo Luka Modric. 20.26 Laè l’altra mina vagante del girone ma ha una certa tradizione europea: i croati hanno in bacheca una Coppa delle Fiere e una Coppa dei Balcani per club. 20.24 L’si affiderà alle giocate di Duvan Zapata, che segnò in Marsiglia-Napoli nel 2013, e del Papu Gomez, che 6 anni fa passò al Metalist ma la Uefa escluse il club per un match truccato. 20.22 Gasperini ha finalmente ottenuto la propria rivincita dopo gli anni d’oro al Genoa e il fallimento all’Inter: in estate era ...

Andrea59196157 : RT @cmdotcom: #DinamoZagabriaAtalanta, le formazioni ufficiali: #Gomez con #Ilicic e #Zapata - cmdotcom : #DinamoZagabriaAtalanta, le formazioni ufficiali: #Gomez con #Ilicic e #Zapata - alessio_morra : Una partita storica. La prima dei nerazzurri di #Gasperini in #ChampionsLeague. Dall'inizio #Ilicic, #Gomez e Duvan… -