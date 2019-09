Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 17 settembre 2019) L’investimento consentirà all’azienda di fare un significativo salto dimensionale. Parla Marco Porcaro, il ceo della

fisco24_info : Cortilia: nuovo round da 8,5 milioni. Come vuole crescere la startup food tech: L’investimento consentirà all’azien… - bizcommunityit : Cortilia: nuovo round da 8,5 milioni. Come vuole crescere la startup food tech #startup - lucasalvioli : Cortilia: nuovo round da 8,5 milioni. Come crescerà la startup food tech -