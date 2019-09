Stasera tutto è possibile | arriva Stefano De Martino | anticipazioni e diretta della

'Stasera tutto è possibile' - il ritorno in prima serata su Rai2 dal 16 settembre : Stefano De Martino è il conduttore della nuova stagione di "Stasera tutto è possibile". L'inizio della nuova stagione del programma di Rai 2 è previsto per la prima serata tv di lunedì 16 settembre, a partire dalle ore 21:20. Fino all'anno scorso alla conduzione del programma c'era Amadeus che però quest'anno è chiamato a confrontarsi con il duplice impegno rappresentato dal programma serale Soliti Ignoti, e dalla presentazione della ...

Simona Ventura/ 'Ho sempre un piano B' - Stasera tutto è possibile - : Simona Ventura, tornata in Rai al timone di 'La domenica Ventura', questa sera sarà ospite nella prima puntata di 'Stasera tutto è possibile'.

Stefano De Martino/ Stasera tutto è possibile? 'Come una serata a casa di amici' : Stefano De Martino conduce la quinta edizione di Stasera tutto è possibile in onda questa sera, lunedì 16 settembre, in prima serata su Rai 2 alle 21.20.

Stasera tutto è Possibile con Stefano De Martino da lunedì 16 settembre su Rai 2 : Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino su Rai 2 gli ospiti di lunedì 16 settembre Cambio della guardia nel programma più insolito della tv. Da lunedì 16 settembre a Stasera Tutto è Possibile Stefano De Martino prende la guida del programma da Amadeus ormai in procinto di sbarcare sulle coste della riviera ligure alla guida di Sanremo 2020. Il ballerino uscito dai programmi di Maria de Filippi si sta costruendo una nuova carriera da ...

Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. : Stasera tutto è possibile torna questa sera con la nuova edizione, la Quinta, e tante novità. La prima e la più importante è la conduzione: non più Amadeus, che lascia dopo quattro anni per dedicarsi anche al prossimo Sanremo, al suo posto, dopo la prova ampiamente superata così come gli ascolti ottenuti da Made in […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. sembra essere il ...

Stasera una rara Luna del Raccolto - il primo plenilunio in un venerdì 13 dal 2000 : tutto quello che c’è da sapere tra scienza e superstizione [INFO] : Oggi, venerdì 13 settembre, la Luna piena illuminerà il cielo notturno. Quando il sole tramonterà, potremo ammirare la “Luna del Raccolto”. Questa particolare coincidenza di data e plenilunio, lo rendono un raro evento. Non è la Luna del Raccolto ad essere rara di per sé, in quanto si verifica ogni anno, bensì la coincidenza con un venerdì 13, data da sempre associata alla superstizione e alla sfortuna. L’ultima volta che c’era stata una Luna ...

Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile : "Non mi sento un conduttore - ma farò del mio meglio" : Una lunga intervista quella rilasciata dal ballerino e marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, al settimanale in edicola Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale racconta a ruota libera di tutte le emozioni e di alcune preoccupazioni che sta provando in questo ultimo periodo, soprattutto in vista del suo prossimo imminente debutto in tv.Il 16 settembre lo vedremo infatti nuovamente in veste di conduttore, al timone dello show Stasera tutto è ...

Tutto l'amore del mondo : la commedia con Nicolas Vaporidis e Alessandro Roja Stasera su La5 : Un road movie sull'amicizia e sull'amore oltre che un'opera prima tratta da una pièce di Massimiliano Bruno.

Stasera è tutto possibile dal 23 settembre su Rai2 (Anteprima Blogo) : Stefano De Martino è ormai l'uomo d'oro della Rai2 di Carlo Freccero. Il direttore del Secondo è innamorato perdutamente del compagno di Belen Rodriguez e dopo averlo messo alla conduzione di Made in Sud, La notte della Tarante e Castrocaro (queste ultime due serate in coppia con la compagna) ha deciso di affidargli la guida del varietà Made in Endemol Stasera tutto è possibile.A questo proposito siamo in grado di darvi la data di partenza e ...