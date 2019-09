Scuola | Mattarella | ‘ha grandi meriti e qualità straordinarie’

Scuola : Mattarella ricorda piccolo migrante morto in mare con pagella in tasca : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Il mio pensiero corre a quel ragazzino di 14 anni che veniva dal Mali, che aveva attraversato il deserto ed è annegato in un naufragio nel Mediterraneo. Quando hanno recuperato il corpo hanno ritrovato la sua pagella cucita nella sua tasca. La pagella la proteggeva come la sua carta d’identità e la sua speranza, la Scuola, è una speranza sempre e ovunque”. Così il Presidente della ...

**Scuola : Mattarella - ‘garantire sicurezza edifici’** : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Agli studenti e agli insegnanti va garantita ovunque la massima cura per la sicurezza degli edifici”. Lo ha detto a L’Aquila, a dieci anni dal sisma che provocò 309 vittime, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla cerimonia dell’avvio dell’anno scolastico.L'articolo **Scuola: Mattarella, ‘garantire sicurezza edifici’** sembra essere il primo su ...

Scuola : Mattarella depone fiore a ‘Pietra del ricordo’ de L’Aquila : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto a L’Aquila per l’inaugurazione dell’anno scolastico, affiancato dal neo ministro all”Istruzione Lorenzo Fioramonti, ha deposto un fiore bianco presso la ‘Pietra del Ricordo’, opera tributo alle vittime del sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese nel 2009.Prima di prendere parte alla cerimonia per ...

Scuola : Mattarella depone fiore a ‘Pietra del ricordo’ de L’Aquila : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto a L’Aquila per l’inaugurazione dell’anno scolastico, affiancato dal neo ministro all”Istruzione Lorenzo Fioramonti, ha deposto un fiore bianco presso la ‘Pietra del Ricordo’, opera tributo alle vittime del sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese nel 2009.Prima di prendere parte alla cerimonia per ...

L’Aquila - Action aid organizza presidio per la visita di Mattarella : “Nemmeno una Scuola ricostruita - agire immediatamente” : “A dieci anni dal sisma avremmo voluto ospitare il presidente della Repubblica in una vera e propria scuola invece qui non ne è stata ricostruita nemmeno una”. A parlare è Sara Vegni di Action Aid che oggi, in occasione della visita di Sergio Mattarella e del neo ministro Lorenzo Fioramonti alL’Aquila con circa mille studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia, ha organizzato un presidio. “Siamo qui per ringraziare il Presidente ...

Tutti a Scuola - Mattarella inaugura l'anno scolastico su Rai 1 : La prima campanella è ormai suonata e per gli alunni di ogni ordine e grado è ormai tempo di tornare Tutti a scuola. Torna, quindi, anche l'appuntamento televisivo con la 'cerimonia di inaugurazione' ufficiale del nuovo anno scolastico, in onda questo pomeriggio, lunedì 16 settembre, alle 16.30.prosegui la letturaTutti a scuola, Mattarella inaugura l'anno scolastico su Rai 1 pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2019 12:05.

Tutti a Scuola - il Presidente Mattarella e il Ministro Fioramonti inaugurano l'anno scolastico : L'Aquila - Sarà L’Aquila a ospitare la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Domani pomeriggio, dalle 16.30, nel cortile della Primaria ‘Mariele Ventre’ - Direzione Didattica Amiternum - circa mille studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia saluteranno il ritorno tra i banchi. Con loro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ...

Federica Pellegrini a Mattarella : “Protegga lo sport - Scuola di vita” : Un bellissimo discorso, semplice ma pieno di significato, quello rivolto da Federica Pellegrini al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale gli azzurri che sono stati impegnati ai recenti Mondiali di nuoto, in Corea del Sud. Federica, che a 31 anni continua a vincere e darci emozioni e soddisfazioni, ha sottolineato l’importanza dello sport come scuola formativa per i giovani, in grado di insegnare valori ...

Gli editori alla presenza di Mattarella : “Nessun futuro senza istruzione e Scuola” : Ai festeggiamenti per i 150 anni dell'AIE, alla presenza del Presidente della Repubblica, il presidente Ricardo Franco Levi ha sottolineato la necessità di incentivi per famiglie e giovani nell'acquisto di libri, ma soprattutto di politiche orientate al miglioramento dell'istruzione nel nostro Paese: "E poi, e soprattutto, voglio ripeterlo, scuola, scuola, e ancora scuola."Continua a leggere