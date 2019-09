L' Isola di Pietro 3 | spoiler | Elena porta avanti la sua gravidanza senza Alessandro

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Aumenta l’entusiasmo da parte dei telespettatori, per poter rivedere sul palinsesto Mediaset la fiction L’di, per il terzo anno consecutivo. I nuovi appuntamenti dovrebbero andare in onda tra ottobre e novembre 2019. Ci saranno delle clamorose novità, ed entreranno in scena dei nuovi eroi. A Carloforte ci sarà un tragico avvenimento: il commissarioFerras passerà a miglior vita in circostanze misteriose. La serenità di alcuni protagonisti, soprattutto diSereni quindi verrà rovinata. Quest'ultima infatti per il lutto subito, si vedrà costretta arela suaavere al suo fianco la sua dolce metà.e Caterina affrontano il lutto diDopo aver appassionato il pubblico per ben due anni, le avventure della serie TV L’dicon protagonista Gianni Morandi, torneranno ad occupare la fascia serale di ...

Valynm15 : Dopo aver passato un fine settimana tra concerti al tramonto e palcoscenici naturali al Crêuza De Mä sull’Isola di… - ann_chessa : #Sardegna Isola di San Pietro - capodannoagritu : CAPODANNO LAST MINUTE in Sardegna in Hotel con Camere vista Mare, Wifi e Animali Ammessi a Calasetta Fronte isola d… -