Kikò Nalli e Ambra | ritorno di fiamma? La risposta accende le speranze

Kikò Nalli furioso : “Parlate senza sapere - basta str…ate!” : Kikò e Ambra news: l’hairstylist si lascia andare a un lungo sfogo, le sue parole non passano inosservate Guai a criticare la sua (ex) storia con Ambra Lombardo o le sue nuove magliette “Vivila, punto”… Kiko Nalli scatta come una molla! Non è la prima volta che l’hairstylist risponde agli attacchi dei detrattori o di […] L'articolo Kikò Nalli furioso: “Parlate senza sapere, basta str…ate!” ...

GF - Ambra Lombardo : “Con Kikò Nalli mancava l’intimità” - : Sandra Rondini L'ex gieffina racconta che a far finire la sua storia con Kikò Nalli sono state la difficoltà di vivere una relazione a distanza e i rari momenti in cui sono riusciti a stare da soli La relazione tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, nata all’interno della Casa del “Grande Fratello”, è giunta al capolinea e l’ex gieffina ha voluto spiegare in una intervista rilasciata al magazine “Nuovo” quali sono stati i motivi che hanno ...

Ambra Lombardo - i motivi dell’addio a Kikò Nalli : “Problemi anche nell’intimità” : Tra gli argomenti di cronaca rosa della settimana c’è anche l’improvvisa rottura tra Ambra Lombardo e Kiko Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari e la bella professoressa siciliana si erano innamorati pochi mesi fa durante l’ultima edizione del Grande Fratello e sembrava che la storia procedesse a gonfie vele, viste le dediche romantiche e le foto di coppia apparse per tutta l’estate. Poi, un paio di giorni fa, la notizia che è arrivata come un ...

Kikò Nalli si sfoga contro Ambra : "Devi portare rispetto. Ah - e comunque io sono sereno!" : Arriva la conferma ufficiale da parte dei due interessati: la storia d'amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo è finita davvero. Come anticipato dal direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti, i due si sarebbero lasciati a seguito di varie incomprensioni caratteriali. Secondo Ambra, Kikò, ex marito di Tina Cipollari, conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello, da qualche tempo a questa parte non riusciva più a darle le ...

Kikò Nalli - Barbara D’Urso incredula : “Non ci posso credere” : Quando l’ha saputo non è riuscita a trattenere il suo stupore: Barbara D’Urso era a dir poco incredula a Pomeriggio Cinque. Tra i tanti argomenti trattati nel salotto pomeridiano di Canale 5 da poco tornato in onda, Carmelita ha commentato la notizia della rottura tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. L’ex marito di Tina Cipollari e la sexy professoressa siciliana si erano innamorati pochi mesi fa durante l’ultima edizione del Grande Fratello, ...

Kiko Nalli e il post sibillino : Ci sono momenti in cui devi essere rispettato : Da qualche giorno si rincorrono le voci di una presunta rottura tra Ambra Lombardo e Kiko Nalli, coppia formatasi durante il Grande Fratello 16. I due sembravano molto affiatati fino a pochissimi giorni fa, hanno trascorso l'estate insieme in giro per l'Italia e hanno mostrato a tutti i fan la prova del loro amore. Eppure, stando a quanto riportato nell'intervista di Ambra al settimanale Nuovo, i due si sarebbero lasciati. La ragazza non ha ...

Kiko Nalli - lasciato da Ambra - rompe il silenzio : "E' un momento particolare" : L'hairstylist commenta la fine della relazione con la sexy insegnante. I due, che si sono conosciuti al 'Grande Fratello...

Kiko Nalli sulla fine della relazione con Ambra Lombardo : “Devo riflettere - non voglio parlare” : Ambra Lombardo ha lasciato Kiko Nalli. La donna ha detto di non essersi sentirsi amata dal gieffino e ha puntato il dito contro il poco tempo trascorso insieme. In queste ore, l'ex marito di Tina Cipollari è intervenuto su Instagram per dire la sua. Ha dichiarato di voler "riflettere, capire e tirare le somme".Continua a leggere

Ambra Lombardo lancia una frecciata a Kikò Nalli? Lui risponde : Kikò Nalli e Ambra Lombardo dopo la rottura: il botta e risposta sui social La fine della storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo ha spiazzato il pubblico attento del Grande Fratello in questi giorni. La coppia di ferro della scorsa edizione del reality condotto da Barbara d’Urso è crollata dopo pochi mesi dalla fine del programma e i due gieffini hanno terminato a sorpresa l’estate da single. A rompere il silenzio era ...

Kikò Nalli si sfoga dopo la rottura con Ambra : 'Bisogna rispettare e tirare le somme' : Tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso vi è quella formata da Kikò Nalli e Ambra Lombardo. I due fin dal primo momento non avevano nascosto il loro interesse e in effetti la frequentazione è proseguita anche fuori dalle mura della casa di Cinecittà con tanto di fidanzamento ufficiale. Eppure quella che sembrava una love story destinata a durare svariati anni è giunta già al ...

Kikò Nalli sfogo nella notte su rottura con Ambra : “Devi rispettare” : Kikò Nalli e Ambra Lombardo, la storia è finita e lui si sfoga su Instagram Kikò e Ambra si sono lasciati davvero. Formavano una delle coppie del Grande Fratello sulle quali i telespettatori avevano scommesso di più (a differenza di quella composta da Martina e Daniele). Credevano che, per via della maturità di entrambi, sarebbero […] L'articolo Kikò Nalli sfogo nella notte su rottura con Ambra: “Devi rispettare” proviene da ...