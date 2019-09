Antonella Clerici | a sorpresa a Mediaset con Gerry Scotti Fan entusiasti | «Cosa bolle in

Antonella Clerici sbarca a Canale 5 dopo i problemi in Rai : cosa farà : Antonella Clerici ospite a Verissimo su Canale 5 dopo i problemi in Rai Ha provocato molto sgomento l’estromissione di Antonella Clerici dalla stagione televisiva 2019-2020. In occasione della presentazione dei palinsesti Rai si è notato, infatti, che all’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco per diciotto anni non le fosse stato affidato un programma. Solo successivamente la conduttrice ha deciso di continuare a credere alla ...

Verissimo anticipazioni ospiti prima puntata 14 settembre 2019 : c'è anche Antonella Clerici : ...

Antonella Clerici lancia una frecciatina alla D’Urso su Instagram : Ad Antonella Clerici è bastata una foto per sollevare l’attenzione del web e accendere le voci su una possibile rivalità con Barbara D’Urso. Tutto nasce dal ritorno in tv di Barbara D’Urso dopo le vacanze estive. La conduttrice, dopo aver ripreso la guida di Pomeriggio Cinque, ha annunciato, con uno spot che lascia tutti senza parole, la nuova edizione di Live – Non è la D’Urso. Nella pubblicità la D’Urso indossa i panni di Wonder Woman e, ...

Antonella Clerici - una foto maliziosa. "Ma è un messaggio per Barbara D'Urso?". Veleno sull'asse Rai-Mediaset : Coincidenza molto sospetta. Antonella Clerici pubblica su Instagram una sua foto "vintage" risalente al 2009, travestita da Wonder Woman sul set dello show Tutti pazzi per la Tele. Bene, qualche follower lo considera un riferimento malizioso a Barbara D'Urso, la risposta della conduttrice Rai alla r

“Melle? Una donnina!”. Dimenticate questa bimba - la figlia di Antonella Clerici è cresciuta : La stagione televisiva di Antonella Clerici sta per iniziare. La conduttrice, mamma di Maelle e compagna di Vittorio Garrone, ha fatto sapere che affiancherà Carlo Conti al timone de ‘Lo Zecchino d’Oro’ ma probabilmente sarà anche l’unico impegno, a parte la già annunciata Festa di Natale Telethon. Un leggero rammarico c’è, ma avere più tempo per godersi sua figlia non le dispiace e così, mentre i suoi colleghi sono ...

Antonella Clerici fa una confessione sulla stagione tv 2019/20 : Antonella Clerici torna sui social e sulla nuova stagione Tv: “In bocca al lupo” Oggi è partita ufficialmente la nuova stagione televisiva con l’inizio di tante trasmissione quotidiane. E proprio poco fa è arrivato un augurio speciale di una conduttrice ai suoi colleghi. Chi? Antonella Clerici. Difatti quest’ultima ha dapprima pubblicato su instagram una foto di sua figlia Maelle, e nella didascalia ha scritto testuali ...

Antonella Clerici assente dalla tv : "In bocca per la nuova stagione - io inizio quella scolastica con Maelle" - : Luana Rosato Momentaneamente assente dai programmi Rai, Antonella Clerici è tornata sui social per augurare buon inizio lavori ai suoi colleghi della tv e per lanciare una piccola frecciatina ai vertici di Viale Mazzini La Rai ha escluso Antonella Clerici dai palinsesti della nuova stagione e la conduttrice ha mandato un messaggio a tutti i colleghi che da oggi si accingono a riprendere i lavori sul piccolo schermo. Lo ha fatto ...

Antonella Clerici e Paola Perego - critiche durissime su Instagram dopo il selfie : Un selfie tra amiche al ricevimento di matrimonio di amici comuni è diventato per Antonella Clerici e Paola Perego, l’occasione per essere prese di mira dagli haters della rete, che si sono scagliati contro le due conduttrici. A scatenare la gogna mediatica è stato uno scatto che, nelle intenzioni di Antonella Clerici, che lo ha postato in tempo reale sul suo profilo Instagram, doveva essere un ricordo di un momento gioioso, una serata di festa ...

Antonella Clerici e la cucina nel bosco - vergogna contro la conduttrice Rai : "Buona domenica dalla mia cucina nel bosco". Così Antonella Clerici, su Instagram. Una foto in cui mostra una strepitosa cucina, ovviamente nel bosco. Ampi spazi, assi in legno, vista mozzafiato. E come al solito, i soliti rosiconi sono passati all'attacco. Oltre ai commenti simpatici e pieni di amm

“Vergogna!”. Antonella Clerici - una foto scatena il caos : volano insulti : Lontana dalla tv Antonella Clerici continua a far parlare di sé. La popolare conduttrice lo ha fatto attraverso uno scatto che in poche ore ha fatto il giro della rete. Colpa, se così, si può dire, di una ‘cucina nel bosco’. E via alla sagra dei commenti. C’è chi la rimprovera e chi la ammira e chi, come Selvaggia Lucarelli, semplicemente la invidia. “Con una cucina così starei ai fornelli tutto il giorno”, scrive un’utente. Peccato però che, ...

Antonella Clerici - finita la vacanza romantica con Vittorio Garrone : “Si torna a casa” : Antonella Clerici in viaggio verso casa dopo la vacanza francese con il compagno Vittorio Tempo di tornare a casa per Antonella Clerici. L’amata ex conduttrice de La Prova Del Cuoco ha speso le ultime settimane in vacanza con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, scegliendo ancora una volta come meta estiva la Francia. […] L'articolo Antonella Clerici, finita la vacanza romantica con Vittorio Garrone: “Si torna a ...

Cristina Clerici : ecco la sorella della conduttrice Antonella : Non si sa molto di lei, se non il nome e la presunta età: è Cristina Clerici, la sorella di Antonella, con la quale va d’amore e d’accordo. È quattro anni più piccola della conduttrice e di mestiere fa la psicologa. In un’intervista concessa a Maurizio Costanzo, Antonella Clerici aveva parlato della sua famiglia, “una bella famiglia forte, con dei valori forti”, che ancora oggi rappresenta per lei un punto di riferimento. Al centro del suo ...

“Irriconoscibile”. Antonella Clerici : fisico top - seno in mostra e capelli scuri : È un periodo d’oro per Antonella Clerici. Come riportato da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ la conduttrice sarà al timone dello Zecchino d’oro 2019. Ma non sarà sola. Accanto a lei ci sarà anche Carlo Conti, dal 2012 direttore artistico della kermesse di cui è stato conduttore fino allo scorso anno. La Clerici, rientrata nei palinsesti Rai quest’anno solo con lo Zecchino d’oro, condurrà da sola gli appuntamenti poerndiani previsti dal 5 ...

Zecchino D’Oro 2019 : il ritorno lampo in prime time di Antonella Clerici è da condividere con Carlo Conti : Antonella Clerici e Carlo Conti Antonella Clerici non sarà l’unica conduttrice della sessantaduesima edizione de Lo Zecchino D’Oro: la donna dovrà infatti dividere la scena con Carlo Conti, direttore artistico, dal 2017, della storica manifestazione canora per bambini. Una doppia conduzione che verrà messa in atto soltanto per la serata in prime time, in onda su Rai1 sabato 7 dicembre 2019. La Clerici – riporta Sorrisi – ...