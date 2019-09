Irene Della Rocca ' Pamela Prati non ha pagato' ' Decreto ingiuntivo se non salderà'

Pamela Prati a processo? Irene Della Rocca : “Emetterò decreto ingiuntivo” : Irene Della Rocca trascina Pamela Prati in tribunale? Il retroscena sulla showgirl Nuova tegola su Pamela Prati, dopo lo scandalo del finto matrimonio con Mark Caltagirone: la showgirl deve ancora pagare il suo ex avvocato, Irene Della Rocca. Intervistata dal settimanale Nuovo, la legale ha dichiarato che Pamela Prati non ha ancora versato la cifra che avevano concordato prima che assumesse la sua difesa, non rivelando a quanto ammonta il conto ...

Massimo Boldi - ecco le foto della compagna Irene (che ha 34 anni in meno di lui) : Ha 40 anni, l'ampio sorriso e si chiama Irene Federica Fornaciari, la nuova compagna di Massimo Boldi. Giorni fa proprio 'Cipollino', 74enne, confessava a Caterina Balivo la ritrovata serenità sentimentale. Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato.prosegui la letturaMassimo Boldi, ecco le foto della compagna Irene (che ha 34 anni in meno di lui) pubblicato su Gossipblog.it 11 settembre 2019 15:46.

Il Segreto - spoiler : Severo chiede un prestito a Prudencio all’insaputa della moglie Irene : Nelle prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto, uno storico protagonista nasconderà un Segreto importante alla moglie. Si tratta di Severo Santacruz, che dopo essere caduto in rovina, si vedrà costretto a chiedere a Prudencio Ortega una grande somma di denaro. Ebbene sì, il latifondista dopo aver risolto la faccenda con i Molero riguardante i terreni di Las Lagunas, avrà un grosso problema da risolvere, poiché a causa dell’aumento ...

Perché Harry Styles non sarà Eric nel live action della «SIrenetta» : Si può rifiutare un principe da principe azzurro Disney? Nel 2019, sì. Questo ha fatto Harry Styles, nonostante fosse in trattativa per un ruolo ultra pop, di quelli che possono definire una volta per tutte una doppia carriera (il cantante, infatti ha già esordito con successo sul grande schermo in un film di guerra d'autore, Dunkirk di Christopher Nolan). Per lui niente live action della Sirenetta accanto ad Halle ...

Alessandro Borghi bacia la modella Irene Forti - finito da 5 mesi il legame con Roberta Pitrone : Alessandro Borghi sarebbe tornato a innamorarsi. Il settimanale Chi ha fotografato l’attore insieme a Irene Forti, modella romana che ha vissuto a lungo a Londra. Bellissima, brillante e decisamente interessante, non ama i social. Ma il suo profilo Facebook la racconta come una donna dalla personalità decisamente intrigante.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - l'omaggio della polizia a sIrene spiegate : VIDEO : Carabiniere ucciso, l'omaggio della polizia a sirene spiegate: VIDEO Il Comandante Generale dei Carabinieri, Giovanni Nistri, è poi sceso a stringere la mano a tutti i poliziotti sopraggiunti davanti al Comando Generale dell'Arma per manifestare la loro vicinanza dopo la morte in servizio del Vice Brigadiere Mario Cerciello ...

Tour de France – Prosegue la scalata ai PIrenei : percorso - altimetria e favoriti della quindicesima tappa : Il Tour de France continua a regalare spettacolo con la quindicesima tappa, la durissima Limoux-Foix Prat d’Albis di 185 km Archiviato lo storico Tourmalet con la vittoria di Pinot e l’allungo di Alaphilippe in classifica generale, il Tour de France presenta oggi la quindicesima tappa, ovvero la faticosa Limoux-Foix Prat d’Albis di 185 km. AFP/LaPresse I protagonisti saranno ancora una volta i Pirenei, dunque riflettori accesi ...

Si stringe il cerchio intorno al casting del live action La ...

Tour de France 2019 : tutte le salite della seconda settimana. Incombono i PIrenei - spicca il temibile Tourmalet : E’ terminata la prima settimana del Tour de France che ha regalato tantissime emozioni e sta per aprirsene un’altra dalle grandi aspettative. I corridori si troveranno ad affrontare salite pirenaiche storiche come il Col du Peyresourde e il Col du Tourmalet. La dodicesima tappa della Grande Boucle (18 luglio) porterà il gruppo nel cuore dei Pirenei. I corridori dovranno affrontare la scalata al Col du Peyresourde 13,2 km con una ...