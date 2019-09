Bce | Trump | ‘La Banca centrale europea agisce rapidamente e la Federal Reserve sta seduta’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Mario Draghi ricarica il bazooka e Donaldpunta il dito contro la. “La, agendo, taglia i tassi di 10 punti base – scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti commentando il rilancio del quantitative easing varato da Francoforte – Stanno tentando, e con successo, di svalutare l’euro contro il dollaro molto forte, danneggiando l’export Usa. E la Fed sta seduta, seduta e seduta. Loro sono pagati per prestare denaro, mentre noi stiamo pagando gli interessi”. Tutto nasce dalla decisione adottata dal consiglio direttivo della Bce che, contrariamente alle attese, ha varato un nuovo programma di quantitative easing che prevede l’acquisto di bond per 20 miliardi al mese a partire da novembre e per “tutto il periodo necessario a rafforzare l’impatto accomodante dei tassi”. Il direttivo ha deciso anche di ...

