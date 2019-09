Strasburgo | storia di Biagio Conte | il frate laico che ha percorso più di mille km a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Hapiù dichilometri a piedi in 65 giorni. L’obiettivo? Incontrare i vertici dell’Unione Europea per consegnargli una lettera. Una missiva in cui prende le difese dei migranti. È ladi, il missionariopalermitano che da sempre difende i più deboli. Fondatore e gestore della Missione Speranza e carità, che nel capoluogo palermitato fornisce cibo e riparo ai senzatetto. Più di due mesi fa ha deciso di lasciare la Sicilia avviandosi in una sorta di “cammino penitenziale” alla volta del cuore dell’Europa. Adesso si trova a trenta chilometri da, una delle sede del Parlamento Europeo dove “cercherà di incontrare i responsabili e le autorità dell’Unione Europea per consegnare loro una lettera”. A darne notizia è lo stesso, con una telefonata fatta da un paesino tedesco ai volontari della ...

