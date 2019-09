È morto il fotografo canadese Fred Herzog | aveva 88 anni

È morto il fotografo Robert Frank - uno dei più importanti del Novecento : Aveva 94 anni ed era famoso soprattutto per il reportage "The Americans", che cambiò la storia della fotografia

morto Peter Lindbergh - addio al celebre fotografo di moda : aveva 74 anni. I suoi suoi scatti in bianco e nero diventati iconici : È Morto a 74 anni il celebre fotografo di moda tedesco Peter Lindbergh. A dare la notizia è la famiglia. Nato nel 1944 a Leszno, in Polonia, Lindbergh era di nazionalità tedesca. Conosciuto per i suoi scatti in bianco e nero di star e modelle, ha collaborato con numerose riviste di moda e ha partecipato a un gran numero di pubblicità, facendo delle sue foto delle immagini iconiche del mondo della moda. L'articolo Morto Peter Lindbergh, addio al ...

Gaeta - morto il fotografo Leonardo D'Angelo : malore al ristorante dopo un bicchiere d'acqua fredda : È sotto shock il mondo sportivo non solo di Gaeta ma di tutto il golfo e il basso Lazio per la morte improvvisa di Leonardo D'Angelo, fotografo sportivo che con la sua Nikon ha immortalato...