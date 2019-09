Teresa Bellanova | “Mentre giuravo da ministro pensavo alle amiche braccianti che non ci

Teresa Bellanova - oggi pubblici sdegni ma dov’eravate quando si parlava di Di Maio? : “Chi insulta Teresa Bellanova per il suo abito, per il suo fisico, per la sua storia di bracciante agricola divenuta sindacalista e poi ministro non è degno di una polemica pubblica: è semplicemente un poveretto. Gente che polemizza così va solo compatita, nemmeno criticata”. Così scrive Matteo Renzi sul suo account facebook. E cosa dire dello struggente corsivo di Concita De Gregorio su Repubblica? Benvenuti dunque, a voi che oggi ...

La gran storia di Teresa Bellanova : La nuova ministra dell'Agricoltura ha iniziato a lavorare a 14 anni come bracciante sfruttata dai caporali; poi ha avuto una lunga carriera politica con qualche colpo di scena

