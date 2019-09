Carolina Stramare | chi è il fidanzato di Miss Italia 2019

Fonte : leggo

(Di sabato 7 settembre 2019). Altissima, bellissima. Vent'anni, occhi verdi. Il pubblico l'ha voluta reginetta con il 36,6% dei voti. Ma chi è il fortunato? Si...

Corriere : Miss Italia 2019, la vincitrice è Carolina Stramare - Agenzia_Ansa : #MissItalia: vince Carolina Stramare. Si è imposta su Sevmi Fernando e Serena Petralia #ANSA - caterinabalivo : La più bella per me, la più bella per gli italiani. Ripescata all’ultimo dalla nostra giuria, regina di bellezza pe… -