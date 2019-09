Porto Cervo | presunta violenza di gruppo su una giovane | indagato Ciro Grillo

"Una chiesa nel cuore di Porto Cervo" : Katia Noventa Don Raimondo Satta è il parroco di Stella Maris: «Siamo una famiglia» Mentre sono seduta con lui sul muretto fuori dalla chiesa di Stella Maris e cerco di fargli un'intervista, ci interrompe una coppia di turisti francesi che sono venuti a visitare la chiesa. Stella Maris, che il Vaticano ha annoverato tra le 100 chiese più belle d'Italia, è una continua meta di pellegrinaggio. Don Raimondo Satta, parroco di Stella ...

Taylor Mega allenamenti hot in barca a Porto Cervo. Le foto da cardiopalma : Taylor Mega, la biondissima influencer, classe 1993, non rinuncia ai suoi allenamenti neanche in vacanza. A largo di Porto Cervo, la friulana, tra addominali a testa in giù attaccata al boma dello yacht, piegamenti e slanci, regala ai suoi fan gli scatti del suo impegno e ovviamente dei suoi risulta

Melissa Satta e Thais Wiggers a Porto Cervo - reunion di Ferragosto per le ex veline : Sono passati quasi 14 anni da quando hanno ballato per la prima volta insieme sul bancone di “Striscia la Notizia”, ma per Melissa Satta e Thais Wiggers il tempo sembra non essere passato. Belle e sexy proprio come allora, le due ex veline in vacanza a Porto Cervo posano insieme come ai vecchi tempi, mettendo in mostra i loro fisici scultorei e regalando ai follower uno shooting imperdibile.

Porto Cervo - incendio a bordo di uno yacht : salvate le otto persone a bordo : L'incendio è divampato questa mattina: sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera che non sono riusciti a domare le fiamme. L'imbarcazione è colata a picco.Continua a leggere

Gianluca Vacchi - festa di compleanno al Just Cavalli di Porto Cervo : compleanno in Sardegna per Gianluca Vacchi, che il 4 agosto ha compiuto 52 anni. Il “re di Instagram”, ormai anche top dj internazionale, che si esibisce nei più importanti club del pianeta non poteva mancare al Just Cavalli di Porto Cervo, dove è stata organizzata la serata “Birthday Celebration” per il suo compleanno, e dove, come sorpresa, è arrivata anche Baby K, che ha cantato eccezionalmente proprio per il party di ...

Melissa Satta versione sexy per la festa vip a Porto Cervo - : Novella Toloni La modella sarda era tra gli ospiti di Philippe Renault Jr, che ha festeggiato il suo compleanno a Porto Cervo. L’outfit in stile fetish della velina ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto la maschera - gioiello sul volto che ha colpito anche il suo Boateng Notte brava quella trascorsa da Melissa Satta e alcune amiche in occasione del compleanno del pr e manager della Costa Smeralda Philippe Renualt Jr. L’ex ...

Tania Cagnotto show a Porto Cervo - tuffi sincronizzati con mamma - papà e marito : “E come richiesto da alcuni di voi… ecco qui i tuffi dalla barca. Quale sincro preferite? Con papà, mamma o marito?? Prossimo anno lo faccio con Maya”. Un post ironico che accompagna tre video che riprendono Tania Cagnotto impegnata in altrettanti tuffi in compagnia dei familiari mentre si trova in ferie a Porto Cervo, in Sardegna. L'articolo Tania Cagnotto show a Porto Cervo, tuffi sincronizzati con mamma, papà e marito ...