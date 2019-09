Festival del Cinema di Venezia LIVE | quinta giornata di kermesse

Venezia - primo bilancio del Festival : vince Joker : L'interpretazione da Oscar di Phoenix, il De Filippo contemporaneo di Martone, il bel «J'accuse» di Polanski. Ma alla Giuria potrebbe piacere lo psichedelico film di Larraín

L’intervista ad Ali Smith e gli appuntamenti del Festivaletteratura di Mantova : La locandina dell'edizione 2019Ali SmithInvernoMargaret AtwoodI testamentiColson WhiteheadI ragazzi della NickelValeria LuiselliArchivio dei bambini perdutiJonathan Safran FoerPossiamo salvare il mondo, prima di cenaWole SoyinkaOde laica per Chibok e LeahAbraham YehoshuaIl tunnelManuel VilasIn tutto c'è stata bellezzaDave EggersLa parataIan McEwanMacchine come meAli Smith ha un amore italiano. Si chiama Giorgio e per lei, che è una delle ...

Fyre : il Festival della truffa - su Sky Atlantic il racconto del reale domenica 1 settembre : Fyre: Il festival della truffa, Il racconto del reale su Sky Atlantic domenica 1 settembre sul festival musicale che si è rivelato una truffa Un’incredibile truffa digitale che ha sconvolto il mondo. Nel 2017 il Fyre festival dove svolgersi alle Bahamas, tra musica, modelle, yacht e ville di lusso. Ma tutto si è rivelato una gigantesca truffa digitale lasciando a bocca aperta. Fyre: il festival della truffa è il documentario che racconta ...

Emmanuelle Seigner al Festival del cinema di Venezia : scollatura vertiginosa a 54 anni : Red carpet total black per il cast di J’accuse, il film firmato Roman Polanski. Ma i flash dei paparazzi erano tutti puntati alla scolatura vertiginosa della moglie del regista, e attrice nel film, Emmanuelle Seigner. Leggi anche:Venezia, Bellucci: "Irréversible" fu un film forte ma necessario La 5

Festival del cinema - Polanski oltre le polemiche elogi e applausi per il suo "J'accuse" : Basta polemiche, è il giorno del trionfo. E la sala viene giù dagli applausi quando in concorso passa J'accuse, il potentissimo, sontuoso film di Roman Polanski sul caso che alla...

Kate Upton si presenta così al Festival del cinema di Venezia : spacco vertiginoso e tacco dodici. Strepitosa : Kate Upton si è presentata con un look total black e super spacco sul red carpet del Festival del cinema di Venezia durante il secondo giorno della 76esima Mostra d’'rte cinematografica. Il tratto di strada che porta dal celebre Hotel Excelsior al red carpet si trasforma così in una passerella. E la

Scarlett Johansson sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia : mega tatuaggio e lato b pazzesco : Scarlett Johansson si è presentata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un fasciatissimo abito rosso scollatissimo e con uno spacco vertiginoso. L'attrice super sensuale e meravigliosa ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo mega tatuaggio di rose sulla schiena e per il lato b p

Io e te - Diaco cerca di collegarsi con il Festival del cinema di Venezia ma non ci riesce. E perde la pazienza : Pierluigi Diaco perde la pazienza. Durante la puntata di Io e Te, in onda su RaiUno, il conduttore sta per collegarsi con il Festival del cinema di Venezia. All’inizio, quando gli comunicano che qualcosa non funziona, è piuttosto calmo: “È caduta la linea ma non c’è assolutamente problema”. Solo che il collegamento salta più volte mentre Diaco cerca di parlare con Giorgio Gosetti, direttore artistico delle Giornate degli ...

Miss Italia - passerella delle finaliste sul red carpet del Festival di Venezia : Incursione del concorso di Miss Italia alla 76/a Mostra del Cinema, che oggi ha visto sfilare sul red carpet del Lido le 80 ragazze giunte alla finale, in programma il 6 settembre a Jesolo. Una...

Il presidente dell'Europarlamento Sassoli domani al Festival di Venezia per ricordare Megalizzi : Il presidente dell’Europarlamento, David Maria Sassoli, sarà domani al Festival del Cinema di Venezia per testimoniare l’impegno del Pe nel settore della cultura e delle arti audiovisive, sostenere il Premio Lux ed accompagnare i primi passi della Fondazione intitolata ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista di Rovereto ucciso lo scorso dicembre nel corso dell’attentato terroristico avvenuto a ...

Isabeli Fontana - l'«Angelo» dei Festival del Cinema : Tra le star del red carpet inaugurale di Venezia 76 c’era anche lei, Isabeli Fontana, scintillante come una dea nel suo abito dorato. La supermodella brasiliana, del resto, è un’habitué delle rassegne Cinematografiche, anche se al suo nome sono legate anche tante altre cose: una carriera iniziata a 16 anni con una forte polemica, testimonial dei brand più importanti, otto partecipazioni al Victoria’s Secret ...

Mostra del Cinema Venezia - gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di Festival - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Venezia, gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di Mostra del Cinemasecondo giorno di 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e all’Hotel Excelsior del Lido arrivano le star dei due film più attesi della giornata: ‘Marriage Story’ con Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern e ‘Ad Astra’ con Brad Pitt, Ruth Negga e Liv Tyler.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia ...

