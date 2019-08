Le elezioni regionali in Germania vanno tenute d’occhio

elezioni regionali Umbria - Verini (Pd) : “Da soli non andiamo da nessuna parte”. E apre al M5S : “Il dialogo con il Movimento 5 stelle, a prescindere da quello che accade a Roma, e altre forze è aperto”. Lo ha detto il commissario umbro del Pd, Walter Verini , parlando delle alleanze per le prossime Elezioni regionali in Umbria . Nelle quali il Partito democratico appoggia un progetto “sociale-civico” e punta “a fare coalizione più ampia possibile”. “Se poi a livello nazionale si realizzerà un ...

Trieste - la giunta Fedriga : “L’area a caldo della Ferriera potrebbe chiudere nel 2022”. In tempo per le elezioni regionali : La lunga storia della Ferriera di Trieste, l’Ilva del Nord con oltre un secolo di vita alle spalle, potrebbe essere giunta a una svolta. Secondo quanto rivelato dal quotidiano locale Il Piccolo, l’Autorità portuale di Trieste ha avviato una due diligence per stimare il valore della zona dove si trova l’area a caldo dello stabilimento siderurgico, la parte più impattante per le emissioni prodotte. La prospettiva sarebbe il ...