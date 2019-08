Mauro Icardi fa causa all' Inter | ora chiede un milione e mezzo di danni e il reintegro

Mauro Icardi fa causa all’Inter : chiesti 1 - 5 milioni di euro di danni e il reintegro immediato nella parte tattica degli allenamenti : Mauro Icardi ha deciso di fare causa all’Inter. L’attaccante nerazzurro, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società, ha chiesto 1,5 milioni di euro di danni e il reintegro immediato nella parte tattica degli allenamenti. La notizia arriva in un momento in cui sembrava che la tensione di inizio mercato stesse piano piano tornando nella norma, con l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, che proprio nel pomeriggio si ...

Mauro Icardi - l'Atletico Madrid smentisce : l'unica trattativa che desiderano chiudere è quella con Rodrigo : l'Atletico Madrid smentisce le indiscrezioni riportate dalla stampa italiana circa un possibile arrivo di Mauro Icardi in prestito dall'Inter. Secondo quanto riferisce Marca, fonti vicine al club sottolineano che l'unica trattativa che desiderano chiudere in questi ultimi giorni di mercato è quella

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Presunto tradimento di Mauro Icardi a Wanda con una trans : la moglie smentisce a Tiki Taka : Mauro Icardi e Wanda Nara continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz e in queste ore, con la ripresa del campionato, la moglie del calciatore ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, facendo un po' di chiarezza su alcuni rumors che riguardano Icardi e che hanno fatto il giro del web e dei social nel corso degli ultimi mesi. Uno di questi riguardava il Presunto flirt di Icardi con una transessuale, la quale ...

Calciomercato - altro che Correa : al Milan serve Mauro Icardi! : La partita contro l’Udinese ha mostrato tutte le lacune e i limiti del primo Milan di Giampaolo. La sconfitta contro la squadra friulana ha lasciato non pochi strascichi nella dirigenza rossonera, che starebbe pensando a come sistemare le cose in questa ultima settimana di Calciomercato. L’esigenza è quella di intervenire nel reparto offensivo. L’idea numero uno è Correa, ma la prestazione inconcludente di Piatek contro ...

Wanda Nara rompe il silenzio : Mauro Icardi con una trans? La verità : Wanda Nara tradita da Mauro Icardi con una trans? La verità a Tiki Taka Pierluigi Pardo ha inaugurato eccezionalmente domenica 25 agosto la settima edizione di Tiki Taka, il programma di approfondimento calcistico in onda su Italia 1. La partner fissa del conduttore Wanda Nara ha rotto il silenzio sul presunto tradimento del marito Mauro Icardi con una trans, tale Guendalina Rodriguez: “Hanno detto che Mauro mi aveva messo le corna con ...

Wanda Nara : «Mauro (Icardi) vuole rimanere all’Inter. Non andrebbe nemmeno alla Juventus» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Wanda Nara ha detto in maniera piuttosto chiara che Mauro Icardi non ha mai voluto lasciare l’Inter. «Io ho sempre lavorato perché sono una professionista. Ma Mauro non vuole lasciare l’Inter. Non ha mai voluto lasciare l’Inter. Non c’entra la casa nuova. Se dovesse arrivare oggi un’offerta della Juventus, lui non ...

Inter-Lecce - Conte tra lo scudetto e Icardi : “la rincorsa alla Juve è partita. Mauro? La linea su di lui è chiara” : L’allenatore nerazzurro ha analizzato la partita di domani con il Lecce, soffermandosi anche sulla corsa scudetto e su Icardi Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani affronterà a San Siro il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A. Match emozionante per il manager nerazzurro, che sfiderà la squadra della sua città in una partita che si preannuncia alquanto complicata. AFP/LaPresse Intervenuto ...

Inter - ufficiale la numerazione per la stagione 2019/2020 : svelata la nuova maglia di Mauro Icardi : Dopo l’assegnazione del numero 9 a Romelu Lukaku, l’attaccante argentino ha deciso di prendere la 7 in attesa di definire il proprio futuro Lunedì inizierà ufficialmente la stagione dell’Inter, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per sfidare il Lecce nella prima giornata della nuova Serie A. In attesa di affrontare i salentini, la società del presidente Zhang Jr ha ufficializzato la nuova numerazione, in cui ...

Inter - Mauro Icardi ha rotto : quanti capricci. Rifiuta il Napoli e resta in attesa della Juve : Sei mesi dopo lo scoppio della demenziale crisi con l'Inter, siamo al punto di partenza. Mauro Icardi è ancora lì, immobile come una cariatide a sostenere il peso della propria posizione. «Voglio restare all' Inter» è il solo e unico verbo che il bomber ha fatto trapelare da quando Marotta lo ha uff

Mauro Icardi - la nuova casa a Milano. Inter o... Il dettaglio molto sospetto : Alexis Sanchez all' Inter, ci siamo. L' esterno offensivo trentenne sta per lasciare il Manchester United per accasarsi a Milano dopo un blitz dell' ad sport Beppe Marotta che ha avviato e chiuso la trattativa nel giro di pochi giorni. Il Nino Maravilla, atteso tra oggi e domani in città per sostene

Amici Vip : respinta la richiesta di Wanda Nara - moglie di Mauro Icardi : Wanda Nara parteciperà ad Amici Vip? Ultimi gossip e news C’è grande attesa e curiosità per la prima edizione di Amici Vip, variante very important people dello storico format prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il nuovo programma partirà su Canale 5 a metà settembre e in questi mesi sono trapelati i nomi dei […] L'articolo Amici Vip: respinta la richiesta di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi proviene da Gossip e Tv.

CorSport : L’Inter accetta l’offerta di 65 per Icardi - ma Mauro continua a dire no al Napoli : L’Inter ha detto sì. Il Napoli ha offerto 65 milioni per Icardi e il club nerazzurro ha accettato. Fosse solo per le due società, l’affare sarebbe già concluso e l’argentino potrebbe indossare la maglia azzurra, scrive il Corriere dello Sport. Neppure sull’ingaggio ci sarebbero problemi. De Laurentiis sarebbe disposto ad accontentare Icardi con un’offerta “ottima e abbondante”. Ma a dover dare l’ultima parola c’è proprio lui: ...

