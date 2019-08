Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Sul suo profilo Twitter, Alfredodà qualche notizia sul mercato in uscita, sul quale il Napoli continua a lavorare. I calciatori che il club sta cercando di vendere sono. Il primo è seguito in particolare dae Fiorentina, mentre l’algerino è stato spesso accostato alla Francia, nelle ultime settimane, in particolare al Lilla. Su Twitterscrive che per il conte Vlad èil. Sarebbe d’accordo il club e anche il difensore centrale, che ha aperto completamente a questa possibilità. Per, invece, una sorpresa (anticipata però da L’Equipe): in pole position, in questo momento, ci sarebbe il. “C’è il via libera del Napoli che chiaramente non ha la minima intenzione di perdere il controllo del cartellino. Ma che nello stesso ha interesse di dare la maggiore visibilità a un ragazzo di ...

napolista : Pedullà: Chiriches vicinissimo al Sassuolo. Per Ounas c’è il Nizza Il giornalista di Sportitalia pubblica su Twitte… - MarcoDiMaro : Pedullà e Di Marzio: Chiriches vicino al Sassuolo. Venerato: Chiriches alla Fiorentina. ?????????? - SiamoPartenopei : Pedullà: 'Llorente, discorso avviato con il Napoli! Piccole speranze per Icardi. Chiriches...' -