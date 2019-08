Libero | Il Napoli sa cosa deve fare una grande | vincere usando la mente più che il gioco

Libero : Il Napoli è il contrario della Juve - perciò può insidiarla. Ma deve migliorarsi : Un campionato meno scontato, quello che sta per iniziare. E’ il pensiero di Claudio Savelli su Libero. La Juventus resta favorita, perché la sua rosa è superiore a quella delle altre, ma la Juve è cambiata. Il suo campionato dipenderà dalla velocità con cui Sarri riuscirà ad imporre il suo gioco e dalla sua capacità di adattarsi a calciatori, contesto e difficoltà. “Si dice che l’unico avversario della Juve sia la Juve: spesso è ...

Libero : Abbonamenti da record. Tranne che per Napoli e Roma : Sono numeri da record quelli relativi agli Abbonamenti della stagione che sta per iniziare, scrive Libero. L’assalto agli stadi mostra che le persone hanno più voglia di vedere partite dal vivo e che, soprattutto, a tornano allo stadio, sono gli appassionati che se ne erano allontanati. “Il dominio della Juventus, per paradosso, sembra aver rinforzato l’attaccamento degli altri tifosi, come se le difficoltà fossero un richiamo più ...

Paolo Isotta su Libero : la multa sul bus alla partoriente certifica che la mia Napoli non esiste più : Paolo Isotta scrive una lunga lettera a Vittorio Feltri su Libero in cui tratteggia il cambiamento della sua città, Napoli. ormai non esiste più un’identità cittadina: solo una terribile schizofrenia cittadina. Dice raccontando del capo-servizio che, contravvenendo alle regole, gli ha aperto le sale della Certosa di San Martino per permettergli gli mostrare ad un’amica proveniente da Milano il famoso presepe. Questa era Napoli, sottolinea ...

Libero : il Napoli tenta Icardi con 8 milioni di ingaggio : L’Inter di Conte affronta la tournée in Asia senza l’attaccante, avendo deciso di lasciare a casa Icardi. Intanto il club azzurro prosegue la trattativa per l’attaccante. Ieri Sky aveva anticipato dell’accordo raggiunto tra l’Inter e De Laurentiis per l’argentino, mancava l’intesa con Wanda Nara e l’ok del calciatore. Fabrizio Biasin su Libero oggi, riferisce che Ieri l’argentino è volato a Ibiza ...

La Juve avrebbe campo Libero per Icardi - dopo la possibile virata del Napoli su Rodrigo : Mauro Icardi, nonostante sia stato inserito da tempo nella lista dei partenti dall'Inter, è stato convocato a Lugano per il ritiro e qui si è unito ai compagni, senza però partecipare alle esercitazioni tattiche e ciò contribuirebbe a far crescere il suo nervosismo. L'attaccante di Rosario piacerebbe non poco a Fabio Paratici, tanto che l'estate scorsa, prima di viarare su Cristiano Ronaldo, ha fatto un sondaggio, terminato poi con un nulla di ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Oro Italia nel fioretto femminile a squadre. Vendrame quarto nei 100 m stile Libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.00 SCHERMA – E’ il momento di festeggiare per Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia che davanti al pubblico di casa hanno conquistato una fantastica medaglia d’oro! 18.59 – NUOTO – Silvia Scalia in acqua per la semifinale dei 50 dorso femminili. 18.58 SCHERMA – OROOOOOOOOOOOO ItaliaAAAAAAAAA! Ultima stoccata ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Carlotta Ferlito - ritorno magico! Principessa a Napoli - oro al corpo Libero : Carlotta Ferlito è tornata sul palcoscenico internazionale dopo tre anni di assenza e lo ha fatto nel miglior modo possibile: vincendo! L’azzurra ha conquistato una strepitosa medaglia d’oro al corpo libero in occasione delle Universiadi 2019, la siciliana ha eseguito un meraviglioso esercizio al quadrato ed è stata premiata dai giudici con un buonissimo 13.200 che oggi è bastato per trionfare: la 24enne è stata accolta da un boato ...

Altro che Inter - Libero elogia il mercato del Napoli : “Chiamali fessi” : Nessuna cessione fin qui Libero elogia il mercato del Napoli di Ancelotti e De Laurentiis. E lo contrappone a quello dell’Inter. Ecco come comincia l’articolo: “C’e` chi, come l’Inter, ha come primo obiettivo vendere Icardi e Nainggolan – due giocatori di alto livello anche se nell’ultima stagione sono stati deludenti – e c’e` chi invece, zitto zitto, i migliori se li tiene e anzi rinforza la squadra con acquisti ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Rossi/D’Ambrosio d’oro nel trap misto! Occhipinti argento nei 1500! Bronzo nei tuffi e Di Cola nei 200 stile Libero - finale tutta azzurra nel fioretto maschile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19:38 NUOTO – Conclusasi anche la seconda semifinale dei 200m farfalla maschili: il nostro Ferraro ha chiuso quarto e non è riuscito a centrare la finale, ce l’ha fatta invece Carini che aveva chiuso terzo la prima semifinale. 19:35 SCHERMA – Ricordiamo che nel fioretto maschile c’è una finale tutta azzurra tra Bianchi che ha superato il ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Rossi/D’Ambrosio d’oro nel trap misto! Occhipinti argento nei 1500! Bronzo nei tuffi e Di Cola nei 200 stile Libero - poker di podi nella sciabola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19:10 NUOTO – Tra poco tocca ai 100m rana femminili con la nostra Fangio qualificata. 19:07 NUOTO – Bronzo DI Cola! L’azzurro chiude terzo dietro all’americano Apple e al russo Snegirev, altra medaglia in casa azzurra. 19:03 NUOTO – Sta per cominciare la finale dei 200 stile uomini con i nostri Ciampi e Di Cola che si giocano le ...

Nuoto - Universiadi 2019 : Alessio Occhipinti conquista l’argento nei 1500 stile Libero a Napoli : Alessio Occhipinti conquista un argento di prestigio nei 1500 stile libero maschili. Nella piscina Scandone di Napoli, sede delle gare delle Universiadi 2019, l’azzurro è giunto secondo nella distanza più lunga del programma natatorio. Una distribuzione intelligente quella di Occhipinti che ha saputo guadagnarsi con merito il podio, mettendo in mostra una gestione agonistica della gara considerevole. Per il classe ’96 nostrano, ...