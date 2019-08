Lady D e la “royal family” | la Principessa del Popolo e la Casa Reale celebrati su La5

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 25 agosto 2019) A 22 anni dalla drammatica scomparsa diD, LA5 ricorda ladele racconta l’inesauribile fascino dellabritannica con due serate – realizzate da VideoNews, a cura di Lavinia Orefici – in onda sabato 31 agosto e nella prima settimana di settembre, in prime-time. In soli 36 anni di vita,D ha lasciato di sé un segno indelebile. Nata Spencer, una delle più antiche e importanti famiglie inglesi, da diverse generazioni strettamente connessa con la Famiglia, nel 1977 conosce il Principe Carlo, con il quale si fidanza e si sposa nel 1981. A partire dalla metà degli anni Ottanta, dopo la nascita di William e Henry, diventa madrina di numerosi enti di beneficenza, sviluppa un forte interesse per cause come l’AIDS e la lebbra, visita malati in tutto il mondo, appoggia campagne per la difesa degli animali e contro l’uso delle ...

