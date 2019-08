Microplastiche nell’acqua potabile e rischi per la salute | OMS | “Abbiamo bisogno urgente

Microplastiche nell’acqua che beviamo : l’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme : Microplastiche ovunque: si trovano persino nell’acqua che beviamo , da quella potabile del rubinetto a quella acquistata in bottiglia fino a quella della sorgente, e possono chiaramente rappresentare un serio pericolo per la salute. Lo spiega l’Oms, Organizzazione mondiale della sanità , che lancia un appello: le Microplastiche sono ancora poco studiate e abbiamo “urgente bisogno di sapere di più sul loro impatto sulla ...

Allarme Microplastiche nell’acqua - i processi di trattamento le scompongono in nanoplastiche : minaccia per la salute umana : Bluewater, leader mondiale nelle tecnologie e soluzioni di purificazione dell’acqua, chiede nuove e urgenti strategie per affrontare l’inquinamento da plastica dopo che uno studio del Regno Unito ha svelato che i processi di trattamento dell’acqua aggravano la scomposizione delle microplastiche in nanoplastiche. Lo studio di un team del Deakin’s Institute for Frontier Materials (IFM) in collaborazione con la Surrey University del Regno Unito ...