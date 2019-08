Liam Hemsworth ha chiesto il divorzio da Miley Cyrus

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ci eravamo tanto amati., come noto, si sono lasciati dopo 10 anni di relazione (tra alti e bassi) e soprattutto dopo soli 8 mesi dal matrimonio che aveva colto tutti di sorpresa e fatto felici i fan. Ora, però, la situazione è decisamente cambiata e stando a quel che riporta il sito Tmz l’attore avrebbe già compilato le carte per chiedere ildalla cantante adducendo “differenze inconciliabili”.verso il, ma lei non ci sta Quel che mancherebbe sarebbe solo la data della separazione, ma non avendo la coppia dei bebè (e avendo invece un contratto prematrimoniale) non dovrebbero esserci grossi problemi per ufficializzare la rottura. Fonti vicine alla coppia dicono anche chesarebbe delusa da questa decisione e vorrebbe ancora lavorare sul loro matrimonio, mentre lui sarebbe deciso a ...

team_world : ??Baby, we were found, but now we're lost So it's time to let it go???? Queste le parole di Miley Cyrus in #SlideAway,… - VanityFairIt : «Il mio matrimonio non è finito per dei tradimenti, amo #LiamHemsworth e lo amerò per sempre», twitta la cantante… - mtvitalia : Miley Cyrus ha confessato tanti particolari del suo passato, ma non ha intenzione di ammettere 'un crimine che non… -