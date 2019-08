Alberto Matano | il conto alla rovescia per La Vita in Diretta e il triste ricordo

La vita in diretta 2019/20 - il promo con Alberto Matano e Lorella Cuccarini (VIDEO) : Prove di coppia per Lorella Cuccarini e Alberto Matano, nuovi conduttori de La vita in diretta che a partire dal 9 settembre 2019 sostituiranno gli uscenti Tiberio Timperi e Francesca Fialdini al timone della 30° edizione del day-time pomeridiano della prima rete Rai.I due che staranno "spesso insieme" (come affermato ai palinsesti Rai) si trovano in un set fotografico per registrare lo spot promozionale ma dalle 'papere' che in qualche modo ...

La vita in diretta : Alberto Matano racconta una sua difficoltà : La vita in diretta, Alberto Matano confessa: “Non riuscivo a parlare e a muovermi” Alberto Matano condurrà La vita in diretta dal 9 settembre insieme a Lorella Cuccarini e in un’intervista a Vero Tv si è raccontato a 360 gradi, ripercorrendo la sua carriera e parlando del prossimo impegno quotidiano su Rai1. E parlando degli altri programmi che ha condotto oltre al Tg1, dove è stato mezzobusto e volto popolare per anni, ha ...

Lorella Cuccarini pronta per La Vita in Diretta/ "Primo promo con Alberto Matano..." : Lorella Cuccarini pronta per La Vita in Diretta: la conduttrice ha girato il primo promo con Alberto Matano. 'Abbiamo rotto il ghiaccio'.

Valzer di poltrone al Tg1 : chi prenderà il posto di Alberto Matano nell’edizione delle 20? : Studio del Tg1 Una delle novità della prossima stagione televisiva è rappresentata dalla coppia Lorella Cuccarini e Alberto Matano, pronti a subentrare a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi nella conduzione de La Vita in Diretta. Se la presenza della Cuccarini, assente dal piccolo schermo con una sua trasmissione da diverse stagioni, non creerà particolari problemi, ben diversa è la situazione di Matano. L’arrivo del giornalista calabrese ...

La vita in diretta - Alberto Matano e la missione impossibile : "Come voglio battere Barbara D'Urso" : missione quasi impossibile: battere Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio 5. Ma tant'è, Alberto Matano - alla conduzione della nuova La vita in diretta con Lorella Cuccarini su Rai 1 - ci vuole provare. E lo dice chiaro e tondo, spiegando come la strana coppia stia mettendo a punto una nuova formula co

Alberto Matano cambia La Vita in Diretta per cercare di battere la d’Urso : Alberto Matano parla dei cambiamenti de La Vita in Diretta 2019 Fervono i preparativi per la nuova edizione de La Vita in Diretta, che tornerà su Rai Uno con due nuovi conduttori. Al timone dello storico programma Rai sono stati infatti confermati Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Una coppia inedita ma pronta a dare del […] L'articolo Alberto Matano cambia La Vita in Diretta per cercare di battere la d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Alberto Matano su La vita in diretta 2019/20 : “Sono spaventato” : La vita in diretta, prossima edizione. Alberto Matano: “Sono contento ma anche spaventato” Si è raccontato con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Spy Alberto Matano, conduttore della nuova edizione de La vita in diretta con Lorella Cuccarini, che partirà lunedì 9 settembre. E a meno di due mesi dal suo debutto come padrone di casa del rotocalo pomeridiano di Rai1, il giornalista, per ...

La Vita in diretta 2019 - 20 - Alberto Matano - Lorella Cuccarini : "Staremo spesso insieme" : Alberto Matano e Lorella Cuccarini, nel corso della presentazione dei palinsesti 2019 - 20 della Rai, sono apparsi molto affiatati e complici. Dal prossimo 9 settembre, a partire dalle 16:50, su Rai1, l'inedita coppia terrà compagnia agli italiani nella nuova edizione de 'La Vita In diretta'. Teresa De Santis: 'La mia Rai 1 tra innovazione e tradizione' (video) prosegui la letturaLa Vita in ...

Alberto Matano : età - altezza - peso - fidanzata e figli : Alberto Matano è un giornalista noto soprattutto in ambito di politica nazionale e internazionale. Dai periodi universitari (ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza) Matano inizia a scrivere per il quotidiano Avvenire. Nel 1996 inizia la sua collaborazione con Rete News a Montecitorio, l’agenzia televisiva, e nello stesso periodo entra nella scuola di giornalismo televisivo di Perugia. Nel 1998 diventa giornalista professionista. Il suo ...

Serata Biagio Agnes 2019 su Rai 1 con Mara Venier e Alberto Matano. Ecco vincitori e ospiti : Serata Biagio Agnes Si rinnova anche quest’anno su Rai 1 la Serata Biagio Agnes, giunta all’undicesima edizione. Domani sera – sabato 29 giugno – dalle 22.35 Mara Venier e Alberto Matano condurranno l’appuntamento dedicato ai premi e ai riconoscimenti assegnati nel 2019 a giornalisti italiani ed internazionali. Serata Biagio Agnes 2019: i vincitori Tra i premiati della Serata Biagio Agnes 2019, Lucia Goracci ...

Serata Biagio Agnes 2019 su Rai 1 con Mara Venier e Alberto Matano. Ecco vincitori e ospiti : Serata Biagio Agnes Si rinnova anche quest’anno su Rai 1 la Serata Biagio Agnes, giunta all’undicesima edizione. Domani sera – sabato 29 giugno – dalle 22.35 Mara Venier e Alberto Matano condurranno l’appuntamento dedicato ai premi e ai riconoscimenti assegnati nel 2019 a giornalisti italiani ed internazionali. Serata Biagio Agnes 2019: i vincitori Tra i premiati della Serata Biagio Agnes 2019, Lucia Goracci ...

La Vita in Diretta : Lorella Cuccarini e Alberto Matano nuovi conduttori : Lorella Cuccarini e Alberto Matano prossimi conduttori de La Vita in Diretta La prossima stagione de La Vita in Diretta sarà targata dai conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Questo almeno quel che svela il sempre puntuale e informato Tv Blog. Dal prossimo settembre, dunque, il giornalista e la showgirl terranno compagnia al pubblico pomeridiano di […] L'articolo La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano nuovi ...

La vita in diretta : Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno detto sì : Lorella Cuccarini e Alberto Matano condurranno La vita in diretta 2019/20: è ufficiale È ufficiale: Lorella Cuccarini e Alberto Matano condurranno da settembre la nuova edizione de La vita in diretta. A confermarlo è il sempre informato Tvblog che dà, a qualche settimana dalla presentazione ufficiale dei Palinsesti Autunnali, l’ufficialità sulla coppia che, dal prossimo settembre, dunque, prenderà il posto di Francesca Fialdini e Tiberio ...

Lorella Cuccarini e Alberto Matano conducono La Vita in Diretta 2019/2020 : Alberto Matano Rai 1 ha deciso che nella stagione tv 2019/2020 la conduzione de La Vita in Diretta sarà totalmente rivoluzionata: al posto di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, arrivano Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Due volti nuovi per lo storico contenitore pomeridiano, non certo per la rete. Del ritorno in tv di Lorella Cuccarini se n’è parlato tanto, spesso anche a sproposito a causa della simpatia per l’attuale governo, ...