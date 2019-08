Il Sudan ha un nuovo primo ministro | l’ex diplomatico dell’ONU Abdalla Hamdok

Fonte : ilpost

(Di giovedì 22 agosto 2019), ex vice segretario esecutivo della Commissione Economica dell’ONU per l’Africa, ha giurato comedel, diventando così capo di uno dei due organi che guiderà il paese in una fase di transizione che porterà tra

valigiablu : Sudan, firmato l'accordo che porterà alla nascita del nuovo governo. Domani verrà nominato il nuovo primo ministro… - africarivista : Anche se con qualche giorno di ritardo, ieri in #Sudan hanno giurato gli 11 membri del Consiglio sovrano guidato da… - inPrimisNotizie : Amazzonia, record di incendi; Sudan, giura il nuovo leader del consiglio transitorio; le rubriche 'Islam in un minu… -