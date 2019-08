Basket | Mondiali 2019 | l’Italia si scalda al Torneo AusTiger Gli azzurri convocati

Basket - l’Italia scivola al 13° posto nel Power Ranking prima dei Mondiali. Fanno male i ko dell’Acropoli : Pessime notizie per l’Italia a nove giorni dall’inizio dei Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina. Gli azzurri sono infatti sprofondati al tredicesimo posto del Power Ranking FIBA, cioè la classifica che tiene conto delle partite internazionali di preparazione all’evento più importante della stagione. Le tre sonore sconfitte maturate al Torneo dell’Acropoli contro Grecia, Serbia e Turchia ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : Italia agli ultimi test contro Serbia - Francia e Nuova Zelanda prima dei Mondiali : Si avvicina per l’Italia il Torneo AusTiger, che si disputa tra Shenyang e Anshan, in Cina, e mette gli azzurri, agli ultimi test prima dei Mondiali, di fronte a Serbia, Francia e Nuova Zelanda tra il 23 e il 26 agosto. Meo Sacchetti è pronto a mettere insieme gli ultimi dati a propria disposizione prima di operare gli ultimi due tagli che porteranno il roster azzurro a 12 giocatori, quelli che viaggeranno verso Foshan. Saranno sfide ...

Basket : la Nazionale italiana è in Cina. Il programma e i convocati per le amichevoli pre Mondiali : È il giorno del 66esimo compleanno di coach Meo Sacchetti. È anche però il giorno dell’arrivo, con il volo Atene-Pechino e il successivo trasferimento a Shenyang, della Nazionale italiana di Basket in terra cinese, alla vigilia dei Mondiali che scatteranno il prossimo 31 agosto. I quattordici italiani sono pronti a disputare l’ultimo torneo amichevole prima della manifestazione iridata: Datome e compagni se la vedranno Serbia (23 ...

Mondiali Basket 2019 – La Serbia rinuncia a Milos Teodosic - il giocatore tornerà a Bologna per recuperare dall’infortunio : Il ct dei serbi ha annunciato che dovrà fare a meno di Todosic per i Mondiali in Cina, il giocatore infatti non ha recuperato dal suo infortunio Milos Teodosic non parteciperà ai Mondiali di Basket, il ct della Serbia Djordjevic lo ha annunciato nella giornata di oggi prima della partenza verso la Cina. Niente da fare dunque per il nuovo giocatore della Virtus Segafredo Bologna, costretto ad alzare bandiera bianca per l’infortunio ...

Basket - Mondiali 2019 : ufficiali i 12 convocati della Grecia. Spicca Giannis Antetokounmpo - ancora a rischio Sloukas : Dopo una lunga preparazione è stato annunciato il roster della Grecia per i Campionati del Mondo 2019 di Basket maschile. La selezione ellenica allenata da Thanasis Skourtopoulos si presenta ai nastri di partenza della manifestazione con ambizioni di medaglia grazie alla presenza dell’MVP NBA Giannis Antetokounmpo, autentico faro della squadra in entrambe le metà campo (specialmente in quella difensiva). La composizione definitiva dei 12 ...

Mondiali di Basket - Aradori fuori dalla Nazionale minaccia : "Avete fatto i furbi - vi ho tutti nel mirino" : "Si cade, provano a farci cadere, si è abituati. L'importante è non rimanere a terra. Voi che avete provato a fare i furbi alle mie spalle, vi ho tutti nel mirino". È il duro sfogo, attraverso il proprio profilo Instagram, di Piero Aradori, tornato in Italia dopo l'esclusione dalla lista dei convoca

Basket - Mondiali 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari - tv e streaming : L’Italia si appresta a disputare i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina. Gli azzurri scenderanno in campo a Foshan, inseriti nel gruppo D con il chiaro obiettivo di qualificarsi alla seocnda fase a gironi: bisognerà dunque arrivare tra le prime due per staccare il pass e proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. La nostra Nazionale se la dovrà vedere con Filippine e Angola, due avversarie ...

Basket - Mondiali 2019. Meo Sacchetti : “Voglio un’Italia dura - giochiamo come le squadre povere. Gallinari e Datome essenziali” : “Ci vorrà un’Italia dura mentalmente, capace di muoversi tra i suoi limiti e, all’occorenza saperli girare a proprio favore“. Questa è la Nazionale che il CT Meo Sacchetti vuole per i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto, la nostra Nazionale si presenterà in Cina con l’obiettivo di disputare un buon torneo e agguantare quantomeno la partecipazione al torneo preolimpico del prossimo ...

Basket – Sacchetti fa fuori Aradori in vista dei Mondiali - lo sfogo sui social è pazzesco : “vi ho tutti nel mirino” : Il nuovo giocatore della Fortitudo Bologna ha commentato con amarezza sui social la sua esclusione dai convocati dell’Italia per i Mondiali in Cina Pietro Aradori non prenderà parte ai prossimo Mondiali di Basket, in programma in Cina dal prossimo 31 agosto. Il ct Meo Sacchetti ha deciso di escludere il neo-acquisto della Fortitudo Bologna dal roster dell’Italia, cogliendo di sorpresa tutti, compreso il diretto interessato. Da ...

Basket - Mondiali 2019 : il calendario e le date giorno per giorno. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Basket andranno in scena dal 31 agosto al 15 settembre, sarà la Cina a ospitare la rassegna iridata che torna a essere protagonista a cinque anni di distanza dall’ultima edizione. Le migliori 32 Nazionali del Pianeta si sono date appuntamento in Asia e si daranno battaglia per la conquista del titolo, come sempre gli USA partiranno con tutti i favori del pronostico e cercheranno di difendere il titolo ma gli States non ...

Basket – Gli azzurri in volo verso Pechino : in Cina l’ultimo torneo di preparazione in vista dei Mondiali 2019 : azzurri oggi in viaggio per la Cina. volo Atene Pechino dalle 14.00 (ora greca) e poi trasferimento a Shenyang. torneo il 23, 25 e 26 contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda In archivio anche la terza fase della preparazione Mondiale. Dopo il training camp di Pinzolo e il raduno di Verona, termina anche il torneo dell’Acropolis ad Atene. Gli azzurri viaggeranno oggi dalla Capitale greca alla volta di Pechino (partenza alle 14.00 ora ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati dell’Angola - avversario dell’Italia nel girone. Spiccano Moreira e Morais : L’Angola ha svelato i convocati per i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto in Cina, la compagine africana è inserita nel girone dell’Italia e gli azzurri andranno a caccia della vittoria (proprio come contro le Filippine) per puntare al passaggio del turno nel gruppo in cui la Serbia dovrebbe fare la voce grossa. Spiccano il centro Yanick Moreira che lo scorso anno ha vestito la casacca della Virtus Bologna e Carlos ...

Basket - Mondiali 2019 : Datome e Gallinari debuttano nel Torneo di Shenyang - tornano i big per l’Italia : Mancano meno di due settimane ai Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina, l’Italia vuole essere protagonista nell’attesissima rassegna iridata ma le tre sconfitte rimediate nel Torneo dell’Acropoli contro Serbia, Grecia e Turchia non fanno dormire sonni sereni alla compagine guidata dal CT Meo Sacchetti. Oggi la nostra Nazionale parte per l’Oriente e si avvicinerà sempre più concretamente ...

Basket - Pietro Aradori infuriato per l’assenza ai Mondiali : “Avete fatto i furbi con me - vi ho nel mirino” : Pietro Aradori è letteralmente infuriato per la sua assenza dalla lista dei convocati per i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina. Il CT Meo Sacchetti aveva parlato di scelta tecnica ma il cestista italiano non ci sta e ha sfogato tutta la sua rabbia su Instagram dove ha pubblicato una story dai toni molto duri: “Si cade, provano a farci cadere, si è abituati. L’importante è non rimanere a terra. Voi ...