Basket – Domani gli azzurri sfidano di nuovo al Serbia | tornano in campo Datome e

Basket – Europeo U16 Maschile - domani il debutto dell’Italia contro la Germania : Gli azzurri all’esordio se la vedranno con la Germania nel match che partirà alle ore 21, fiducioso coach Fucka Prende il via domani a Udine l’Europeo della Nazionale Under 16 Maschile. La squadra allenata da Gregor Fucka esordisce contro la Germania, sabato si torna in campo per affrontare la Croazia mentre l’ultimo impegno del girone è previsto per domenica 11 agosto contro la Russia. Tutte le partite si giocano alle ore 21.00, al ...

Basket – Europeo femminile U20 : domani scatta la rassegna continentale - l’Italia debutta contro l’Olanda : Si riparte dal quarto posto dello scorso anno ottenuto a Sopron, al primo anno di Coach Orlando sulla panchina dell’Under 20 Prende il via domani a Klatovy (Repubblica Ceca) l’Europeo della Nazionale Under 20 femminile. La squadra allenata da Sandro Orlando esordisce contro i Paesi Bassi alle 15.15, domenica si torna in campo per affrontare la Francia (ore 18.00): ultimo impegno del girone lunedì 5 agosto alle 13.30 contro la Germania. Si ...

Basket - Mondiali 2019 : domani l’Italia inizia i match di avvicinamento alla rassegna iridata con la Trentino Basket Cup : Comincia domani l’avvicinamento dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019: la Nazionale di Meo Sacchetti inizia il tempo delle amichevoli e anche delle valutazioni sugli elementi da portare a Foshan, sede del primo girone dal 31 agosto al 4 settembre, con gli azzurri sorteggiati assieme ad Angola, Filippine e Serbia. L’occasione di cominciare verrà dalla Trentino Basket Cup, un appuntamento ormai tradizionale che si svolge alla BLM ...

Basket - Europei Under18 2019 : l’Italia batte 64-58 la Lituania - domani grande sfida alla Russia : Dopo la sconfitta all’esordio l’ItalBasket Under 18 si rialza battendo per 64-58 la Lituania nella seconda partita valida del Girone B agli Europei di categoria che si stanno svolgendo in questi giorni in Grecia. Decisivo il break sul finale di primo tempo quando, trascinati da Sasha Grant e Davide Casarin, gli azzurri si sono spinti a +8 “tagliando le gambe” agli avversari. Tra gli azzurri davvero importanti le prestazioni di Davide Casarin, 13 ...

Basket - domani scatta la 36ª edizione del FIBA U18 European Championship : Italia nel Girone B : L’Italia esordirà contro il Montenegro per poi affrontare la Lituania e la Russia, dal 31 luglio la seconda fase Da domani, 27 luglio, e fino al 4 agosto nella località greca andrà in scena la 36esima edizione del FIBA U18 European Championship. Inserita nel Girone B, l’Italia esordirà contro il Montenegro (ore 13.30 in Italia). Poi le gare contro la Lituania (28 luglio, ore 18.00 in Italia) e la Russia (29 luglio, ore 18.00 in ...

Basket – Campionato Europeo U20 : domani l’esordio dell’Italia - azzurri in campo contro l’Ucraina : Gli azzurri di coach Capobianco cominceranno l’Europeo contro l’Ucraina, scendendo in campo domani alle ore 20 Prenderà il via domani il primo Europeo Giovanile maschile del 2019. La Nazionale Under 20, guidata da coach Andrea Capobianco, anche Direttore Tecnico del Settore Squadre Nazionali maschili, farà il proprio esordio alle ore 20.00 italiane contro l’Ucraina (diretta streaming sulla pagina Facebook ItalBasket e sul ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : Giappone-Stati Uniti e Portogallo-Australia in campo domani per conquistare la finale : Si avvia alla conclusione il calendario del torneo di Basket femminile delle Universiadi di Napoli 2019. Nella giornata odierna sono andate in scena le sfide dei quarti di finale e sono rimaste soltanto quattro formazioni in lotta per la medaglia d’oro. Il programma in realtà è stato molto più ricco dal momento che parallelamente si sono svolti anche gli incontri della parte bassa del tabellone, funzionali solamente a definire la ...

Basket - Universiadi 2019 : riscatto Italia - Norvegia sconfitta 70-53 - domani sfida decisiva con la Germania : Arriva la prima vittoria per l’Italia alle Universiadi 2019. Al PalaBarbuto di Napoli, gli azzurri guidati da coach Andrea Paccariè sconfiggono per 70-53 la Norvegia, guadagnandosi dunque la possibilità di entrare nella fase a eliminazione diretta con la sfida di domani contro la Germania. Gli azzurri partono bene, grazie alla positiva vena da tre di Mussini e Picarelli che lanciano i propri compagni sul +9. La Norvegia, pur meno forte ...

EuroBasket Women 2019 – Domani le azzurre di Crespi sfidano la Russia : in palio un posto ai quarti : EuroBasket Women 2019: Domani a Belgrado Italia-Russia. Palla a due alle 20.30, in palio un posto nei quarti Domani alle 20.30 la Nazionale Femminile giocherà a Belgrado contro la Russia per ottenere il passaggio ai quarti di Finale dell’EuroBasket Women 2019 (diretta su SkySport1HD). Chi vince affronterà poi giovedì la Spagna nei quarti. Da ricordare che le prime sei squadre dell’Europeo si qualificano per il torneo Pre-Olimpico ...

EuroBasket Women 2019 – Il ct Crespi soddisfatto : “abbiamo vinto di squadra - alla Russia penseremo domani” : Il commissario tecnico dell’Italia ha analizzato il match vinto contro la Slovenia, rimandando a domani la preparazione della gara con la Russia Nel terzo impegno dell’EuroBasket Women 2019, la Nazionale Femminile ha superato la Slovenia 75-57 chiudendo così al secondo posto il girone C. Bella la reazione delle Azzurre dopo il ko con l’Ungheria, una reazione corale e di sistema (undici giocatrici in campo, otto a segno). ...

EuroBasket Women 2019 – Le azzurre in campo per il secondo posto del Girone C : domani la sfida tra Italia e Slovenia : EuroBasket Women, domani a Nis Italia-Slovenia. Si gioca alle 18.30, in palio il secondo posto del Girone C. Il 2 luglio a Belgrado lo spareggio per accedere ai Quarti Dopo il successo all’esordio con la Turchia e la sconfitta con l’Ungheria, la Nazionale Femminile torna in campo domani a Nis (Serbia) per affrontare la Slovenia (ore 18.30, diretta SkySport1HD e SkySportArenaHD): è una sfida che vale il secondo posto del Girone ...

Basket femminile - domani Italia-Ungheria : programma - orari e tv : Dopo il delicato e fondamentale esordio contro la Turchia, la Nazionale italiana prosegue il proprio cammino nel girone eliminatorio degli Europei 2019 di Basket femminile. Le azzurre si troveranno di fronte l’Ungheria per proseguire la rincorsa ad una delle prime due posizioni e il conseguente accesso alla seconda fase, ma il compito non sarà certamente semplice considerato il livello delle avversarie. La formazione magiara della stella Yvonne ...