Palmeri | ' Paratici ha avanzato 3 proposte al Barça riguardanti Suarez | Rakitic e Dembelé'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Barcellona e Juventus, in questo finale di mercato, sarebbero accomunate dalla mancanza di fondi e dalla necessità di sfoltire la rosa. Queste condizioni simili avrebbero spinto i due club a riunirsi intorno al tavolo delle trattative. Dei lavori in corso tra bianconeri e blaugrana ne ha parlato ampiamente Tancredinel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Secondo il giornalista,avrebbedelleai catalani e, viste le casse dei contraenti, si tratterebbe solo di scambi secchi dai quali, però, ne uscirebbero entrambe con gradite plusvalenze: "Il ds hatreal Barcellona, nelle quali la Juve uscirebbe con la botte dei conti pieni e con la moglie ubriacata". Le prime dueLa prima offerta del ds bianconero sarebbe lo scambio tra Paulo Dybala e Luisprontamente respinta perché l’uruguaiano è la perfetta spalla di Lionel Messi. ...

