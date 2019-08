Record negativo dell’estensione del ghiaccio marino artico nel mese di luglio | potrebbe

Clima : Record negativo di ghiaccio marino in Alaska : Gli effetti dei cambiamenti Climatici sono pesanti anche in Alaska dove si sono registrati i livelli più bassi di ghiaccio marino: a causa di temperature record e incendi, alcune aree sono completamente prive di ghiaccio, un evento che non si è mai verificato così presto nel corso dell’anno, con ovvie conseguenze per il Clima artico e la Terra. Secondo Mark Serreze, direttore del National Snow and Ice Data Center (NSIDC), rispetto a tutte ...

Temptation Island chiude con 5 addii e il lieto fine tra Cristina e David : Record negativo : Ieri sera si è conclusa la sesta edizione di Temptation Island: il pubblico ha assistito agli ultimi tre falò di confronto, quelli tra i sei protagonisti che erano ancora in gioco. Per la prima volta da quando esiste il reality, soltanto una delle coppie del cast è tornata a casa più unita: quella formata da Cristina Incorvaia e David Scarantino. Tutti gli altri fidanzati, per un motivo o per un altro, si sono detti addio davanti a Filippo ...

Istat - Record negativo delle nascite : Italia in declino demografico - -4% di nuovi nati rispetto al 2017 : Secondo il rapporto annuale dell'Istat dal 2015, per la prima volta in 90 anni, l'Italia è in una fase di declino demografico: rispetto al 2014 la perdita di Italiani è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (-677 mila). Ma il calo demografico rallentato dalla crescita dei cittadini stranieri.Continua a leggere