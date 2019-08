Fonte : romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2019)REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI SEGNALATO UN INCIDENTE IN PIAZZA VERBANO ALTEZZA VIA TOPINO CON RALLENTAMENTI. INCIDENTE ANCHE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO. ALTRO INCIDENTE SU VIA LIDO DI CASTEL PORZIANO INNESTO CON VIALE DI CASTEL PORZIANO. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA;DEVIATO SULLE COMPLANARI. APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA. PER LAVORI NEL QUARTIERE TUSCOLANO CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LOCALE LINEA BUS 16. TRASPORTO PUBBLICO FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA è INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO – SAN PIETRO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER ...

muoversintoscan : ??In #A1, in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Bivio A1/ Variante di Valico e #Badia #viabiliTOS - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-08-2019 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -