Mister Condò torna a fine agosto con Ancelotti Il giornalista rinnova con Sky fino al

U&D - secondo Dandolo un ex tronista Mister ioso sarebbe sul lastrico a causa del fisco : Nel corso degli anni, programmi televisivi come Uomini e Donne o Temptation Island, hanno portato sulla soglia del successo molti volti prima sconosciuti. In tanti, dopo aver preso parte a queste trasmissioni, sono riusciti infatti ad 'accaparrasi' la simpatia del pubblico e a spiccare nel mondo dello spettacolo. Un'esempio tra tutti potrebbe essere l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis, che dopo la sua partecipazione e U&D è diventata una ...

La fine di Grey’s Anatomy secondo la Bailey : “È un Mistero per tutti” : Dopo 342 episodi già trasmessi e due nuove stagioni appena confermate fino al 2021, la fine di Grey's Anatomy sembra quantomai lontana. Il medical drama creato da Shonda Rhimes e prodotto dalla ShondaLand insieme ad ABC Studios per ABC torna a settembre negli Stati Uniti e in autunno in Italia con la sedicesima stagione, ma è già stato rinnovato anche per una diciassettesima. La protagonista Ellen Pompeo ha un contratto valido fino al 2021, ...