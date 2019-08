Dalla Open Arms al motoscafo di lusso | le vacanze del buonista Richard Gere

Migranti : evacuate nella notte altre tre persone Dalla Open Arms (2) : (AdnKronos) - Complessivamente sono quattro le persone evacuate dalla nave spagnola, perché alle tre persone che accusano problemi sanitari, si è aggiunto un accompagnatore.

Migranti : evacuate nella notte altre tre persone Dalla Open Arms : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - evacuate nella notte, per motivi medici, altre tre persone dalla nave Open Arms. Già nella tarda serata di ieri sono state evacuate altre nove persone. Rimangono a bordo oltre 130 Migranti.

9 migranti sono scesi Dalla nave Open Arms : Per «motivi psicologici», ha scritto l'ong spagnola: intanto la nave è ancora ferma al largo di Lampedusa

Disposta l'evacuazione urgente di 9 persone Dalla Open Arms : "Autorizzata evacuazione urgente a Lampedusa di 5 persone per cause psicologiche, con loro i familiari. Continuiamo a non avere autorizzazione per sbarco delle altre persone a bordo. Questa sarà la loro quindicesima notte. Il diritto sta morendo". Lo scrive su Twitter la ong Open Arms in merito alla nave con a bordo quasi 150 migranti ancora in attesa di sbarcare a Lampedusa. In tutto sono nove le persone delle quali Open Arms aveva ...

Open Arms - la nave dell’Ong vicina a Lampedusa : le immagini riprese Dalla spiaggia : La nave dell’Ong Open Arms è ferma da questa mattina davanti all’isola di Lampedusa in attesa del via libera per l’attracco e lo sbarco dei 147 migranti a bordo. Dopo 14 giorni nel Mar Mediterraneo in cerca di un porto sicuro, l’imbarcazione ora ha l’ok del Tar del Lazio che ieri ha accolto il ricorso dell’associazione e ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane. Il video, ripreso dalla spiaggia, è stato ...

Open arms - Matteo Salvini a Giuseppe Conte : "Ossessionato dai porti chiusi? No - Dalla lotta all'immigrazione" : Matteo Salvini ossessionato dai porti chiusi? "No, dalla sicurezza degli italiani". Così il ministro dell'Interno risponde alla lettera aperta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "portando i numeri con cui giustifico il mio anno di lavoro e di stipendio", perché gli italiani "mi pagano per

Open Arms - ci mancava solo Luciana Littizzetto : fuori di sé Dalla rabbia - "fateli scendere" : Ci mancava solo lei. Ed eccola. "In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete 'in' mare. E' molto diverso". Comincia così il video dell' Luciana Littizzetto, condiviso su Facebook dalla scrittrice Michela Murgia nell'ambito dell'iniziativa "Siamo tutti Open Arms". La comica di Che tempo che

Richard Gere a Lampedusa in sostegno dei migranti salvati Dalla Open Arms : “Mio figlio è rimasto molto colpito da questa vicenda” : “Hanno tutti toccato il mio cuore. Ho parlato con un gruppo di donne sulla nave: una nonna, con la figlia e i nipotini e la loro storia è orribile. Hanno minacciato di fare del male al resto della famiglia se la mamma dei bambini non si fosse concessa sessualmente più volte e lei si è sacrificata”. A dirlo è Richard Gere, l’attore americano che venerdì è salito a bordo della nave dell’ong Open Arms ormeggiata da giorni al ...

