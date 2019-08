Uomini e Donne | Giulio Raselli sale sul Trono | retroscena | il gossip

Uomini e donne : Giulio Raselli sarebbe il nuovo tronista (RUMORS) : Mancano solo poche settimane alle prime registrazioni della stagione 2019-20 di Uomini e donne che verranno effettuate a fine agosto (per la prima puntata su Canale 5, invece, i telespettatori dovranno attendere fino al 16 settembre). Il tempo a disposizione per conoscere i nomi dei nuovi protagonisti del Trono Classico è ormai poco e alcuni nomi cominciano a rimbalzare sempre più frequentemente nei social network. Uno su tutti, da qualche ora ...

Uomini e Donne : Manuel Galiano fa una confessione sul suo passato : Manuel Galiano di Uomini e Donne fa una rivelazione sull’amore L’ex protagonista di UeD, Manuel Galiano, parlando del più e del meno su instagram con i suoi numerosissimi fan, ha fatto una clamorosa rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha dichiarato? Un supporter ha chiesto all’ex di Giulia Cavaglià se si sia mai stato innamorato nella sua vita. Allora quest’ultimo, con la sua solito schiettezza, ha risposto ...

Uomini e Donne/ Ilaria Teolis di Temptation Island nuova tronista? - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico e news: Andrea Zelletta si sfoga su Instagram, mentre Ilaria Teolis di Temptation Island possibile tronista?

Grande Fratello Vip : Due Ex Protagonisti di Uomini e Donne! : Ad un mese dal via le manovre per il Grande Fratello Vip 2019 continuano. In pole position come concorrenti Lorenzo Riccardi e Andrea Melchiorre, ma non solo. Eccovi un aggiornamento sul probabile cast del GF Vip 2019. La partenza del Grande Fratello Vip 2019 si avvicina e Alfonso Signorini non sembra sbagliare un colpo nella scelta dei concorrenti. Dal suo inizio con l’edizione del 2017 il Grande Fratello Vip ha sempre puntato molto su ...

Uomini e donne - ex dama del Trono Over accusa la redazione : 'Gemma Galgani è fidanzata' : Sono tempi duri quelli che sta attraversando la redazione di Uomini e donne, nell'occhio del ciclone in seguito alle dichiarazioni di Mario Serpa e di Teresa Cilia. Quest'ultima, in particolare, si è scagliata contro la storica autrice Raffaella Mennoia, accusandola di essere a conoscenza delle frequentazioni lontano dalle telecamere dei vari protagonisti del programma. L'ex tronista ha anche precisato che la Mennoia, in passato, ha portato alla ...

Uomini e Donne/ Ida Platano corteggiata : 'passo ore a pensarti..' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Ida Platano tornerà in trasmissione a settembre? Sui social spunta un corteggiatore.

Uomini e Donne - Sonia ammette : “Alle volte bisogna perdersi” - il post dal Messico : Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez insieme dopo la crisi Le voci di corridoio che volevano Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez a un passo dalla rottura avevano scatenato rabbia e delusione nei fan che non riuscivano a capire come mai l’amore fosse finito così, da un giorno all’altro; la situazione poi è subito cambiata, a quanto […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia ammette: “Alle volte bisogna perdersi”, il post dal ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani ha un fidanzato nascosto? - Trono Over - : Uomini e Donne Trono Over: Riccardo Guarnieri ricorda Nadia Toffa, mentre Gemma Galgani 'accusata' di avere un fidanzato nascosto

Uomini E DONNE/ Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino 'mano nella mano' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico: Andrea Cerioli emoziona la fidanzata Arianna Cirrincione, Rosa Perrotta rimprovera Pietro, mentre Sonia e Ivan...

Uomini e donne - Francesco Chiofalo e l'orrore privato : "Mi ha augurato la morte". La vip travolta dall'accusa : Francesco Chiofalo, ex volto di Uomini e donne - il programma di Canale5 condotto da maria De Filippi - ha deciso di andare a convivere con l'attuale fidanzata, che frequenta da soli 5 mesi, Antonella. Francesco, che ha partecipato con l'ormai ex fidanzata Selvaggia Roma, al reality Temptation Islan

Uomini E DONNE/ Riccardo Guarnieri ricorda Nadia Toffa : 'grazie per...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over: Riccardo Guarnieri ricorda Nadia Toffa ringraziandola per quanto fatto per la città di Taranto.

Grande Fratello Vip 4 : da Uomini e Donne potrebbero arrivare Lorenzo Riccardi e Melchiorre : Mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma le riviste di gossip sono già alla ricerca dei nomi dei personaggi famosi che a novembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Stando all'indiscrezione che ha riportato "Nuovo Tv", nella Casa più spiata d'Italia potrebbero entrare ben due ex protagonisti di Uomini e Donne: Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi. Gli ultimi rumors sul cast del GF Vip La quarta ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati contro Matteo Salvini : "Che schifo - siamo il paese dei balocchi" : Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne - condotto da Maria De Filippi su Canale5 - ha pubblicamente attaccato il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. La giovane, classe 1998, che nel programma era stata rea di aver complottato contro la stessa redazione, sembra non condividere

Uomini e Donne - trono over : Giorgio Manetti pronto a tornare? L'indiscrezione : Insistenti rumors riportano che il Manetti è pronto a tornare a Uomini e Donne. Come reagirà Gemma Galgani?