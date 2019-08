Previsioni Meteo 19-22 Agosto | nuova fiammata nordafricana | fino a 38 39°C al Centro Sud

Rinfrescata di Ferragosto - le Previsioni Meteo confermano : giù le temperature : Le ultime previsioni meteo indicano un netto cambiamento della circolazione atmosferica. Ma l'estate non è finita. Arriva...

Previsioni Meteo : Ferragosto soleggiato su gran parte della Lombardia : Dopo i temporali dei giorni scorsi, sulla Lombardia torna l’alta pressione che per Ferragosto garantirà prevalenza di tempo asciutto su molte aree, specie in pianura, sull’Appennino e nelle principali città. In montagna – spiega Arpa regionale in una nota – si prospetta invece un pomeriggio più incerto con rischio di isolati rovesci e temporali, soprattutto tra Valcamonica e Alta Valtellina. Caldo nella norma con ...

Previsioni Meteo : si torna a respirare - calo di 7/8°C con piogge e temporali anche al Centro/Sud [MAPPE] : E’ cambiata la circolazione. Correnti più fresche da Ovest/Nordovest stanno prendendo piede oramai su quasi tutto il territorio. Restano ancora sotto termiche abbastanza calde il Centro Sud della Puglia, i settori meridionali della Lucania e le aree Centro-orientali della Sicilia, specie interne, dove le massime odierne potranno ostinarsi a insistere sui +35°C mediamente, anche con qualche punta verso i +36°C/+37°C, soprattutto in ...

Previsioni Meteo 14 agosto : sole al Sud e Nord-Ovest - temporali al Centro e Nord-Est : Le Previsioni meteo per mercoledì 14 agosto indicano sole e cielo sereno al Sud e nel Nord-Ovest, mentre il tempo sarà instabile con rischio temporali al Centro e nel Nord-Est. Per oggi la Protezione civile ha dichiarato allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e su parte della Lombardia e delle Marche.Continua a leggere

Previsioni Meteo per fine Agosto : manovre di crisi estiva in vista - con affondi da Nord sul Mediterraneo [MAPPE] : Volgiamo lo sguardo al possibile tempo per l’ultima settimana del mese. Ci sono delle indicazioni, per quanto ancora embrionali, circa manovre su macro-scala abbastanza significative in termini di crisi stagionale. Intanto, riscontriamo dalle varie simulazioni sul lungo periodo, dedotte essenzialmente da indagini di tipo teleconnettivo, che il possibile asse del fronte subtropicale, visto ancora abbastanza pimpante verso le medie ...

Previsioni Meteo - dopo il break di Ferragosto torna l’anticiclone Nordafricano : di nuovo tanto caldo da Nord a Sud [MAPPE] : Il caldo tornerà alla ribalta. Questo il responso delle ultime corse modellistiche. dopo la pausa di Ferragosto, con temporaneo avvento di cavo d’onda Nordatlantico e fase climatica quindi più mite e con temperature più o meno delle medie stagionali, tornerà il caldo sopra norma. A favorirlo nuovamente sarà un riassorbimento del fronte Nordatlantico verso le medie alte latitudini, semmai un orientamento del suo asse, in qualche fase, ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Mercoledì 14 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo poco o parzialmente nuvoloso con possibili locali addensamenti. I Venti risulteranno fin moderati dai quadranti occidentali Le Temperature risulteranno in ...

Previsioni Meteo Ferragosto : clima più mite e piogge - calo termico di 8°C al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Cambia tutto per la festività di Ferragosto. I centri di calcolo mondiali avevano ampiamente delineato da giorni una sostanziale modifica dell’assetto barico in approssimazione alla festività clou dell’estate. A un promontorio possente di alta pressione subtropicale a cuore caldo, succederà, anzi sta già succedendo al Nord e parte del Centro, un cavo d’onda instabile di matrice atlantica che porterà aria completamente diversa, ...

Previsioni Meteo : allerta per forti temporali al Nord e lungo l’Appennino - ultimo giorno di caldo intenso al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Ancora una giornata con l‘Italia divisa in due. Un flusso di aria umida sudoccidentale, facente capo ad un cavo d’onda sulla Spagna, continua a raggiungere le nostre regioni settentrionali ma, quest’oggi, anche parte di quelle centrali. Instabilità, quindi, che persiste su diverse aree del Nord, ma che sarà più accesa nelle ore pomeridiane e soprattutto in quelle serali. Pomeriggio più movimentato anche lungo la dorsale ...

Previsioni Meteo 13 agosto : da oggi tregua dal caldo torrido - nubi e temporali al Nord : Secondo le Previsioni meteo di oggi martedì 13 agosto l'ondata di caldo di questi giorni comincerà la sua ritirata al Nord e al Centro, mentre al Sud si registrano ancora punte fino a 40 gradi. Possibilità di precipitazioni sparse al Nord, soprattutto sull'Alto Adige e zona carnica e Trentino, Veneto e Friuli.Continua a leggere

Ferragosto 2019 : Previsioni Meteo - ultimi aggiornamenti : Ferragosto 2019: previsioni meteo, ultimi aggiornamenti Avete programmi per Ferragosto 2019? Probabilmente sì, e date ogni tanto un’occhiata al meteo per vedere se i vostri piani rischiano di essere rovinati. Al momento, stando alle ultime previsioni e agli aggiornamenti più recenti, c’è da stare tranquilli. Sole su quasi tutta la Penisola, fatta eccezioni per le regioni montuose del Nord dove sono previsti alcuni sporadici annuvolamenti, ma ...

