Mare mosso e tensioni a bordo | 503 ancora senza ‘porto sicuro’ Una famiglia evacuata con

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Non sannose e dove potranno sbarcare i 503 tra uomini, donne e bambini soccorsi nelle ultime due settimane nelle acque del Mediterraneo da due Organizzazioni non governative. E, come previsto, le condizioni meteo stanno rapidamente peggiorando. Ogni momento e' buono per la possibile svolta, ma lo stallo per adesso resta totale e del "place of safety" garantito dalle leggi internazionali a qualsiasi naufrago non c'e' traccia: il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ribadito la linea dei "porti chiusi" mentre dall'Europa continua a non arrivare alcun segnale.La situazione piu' grave e' quella della Open Arms, al tredicesimo giorno di: asono rimasti in 147 dopo che ieri sera - su input del Viminale - sono stati evacuati in quattro, un bambino bisognoso di cure mediche e i suoi familiari. Ma la tensione cresce di ora in ora e monta il rischio di possibili risse, ...

Corriere : Tre bambini rischiano di annegare in mare: salvati dai cani-bagnino - enpaonlus : Rischiano di annegare: i cani-bagnino li salvano dal mare mosso - HuffPostItalia : Open Arms e Ocean Viking in attesa di un porto. L'allarme: 'Tensioni a bordo, rischio violenza' -